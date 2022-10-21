Депутат Госдумы: домой вернулись 10 тысяч мобилизованных

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Мобилизованные вернулись домой по разным причинам Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Домой вернулись почти 10 тысяч россиян, призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.

«Почти 10 тысяч мобилизованных в РФ были возвращены домой по разным причинам», — сказал Картаполов. Его слова приводит ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных Россиян уже выполняют боевые задачи. А всего, по словам президента, мобилизовано уже 222 тысячи человек, передает RT.

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Домой вернулись почти 10 тысяч россиян, призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. «Почти 10 тысяч мобилизованных в РФ были возвращены домой по разным причинам», — сказал Картаполов. Его слова приводит ТАСС. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных Россиян уже выполняют боевые задачи. А всего, по словам президента, мобилизовано уже 222 тысячи человек, передает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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