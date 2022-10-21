Депутат Госдумы: домой вернулись 10 тысяч мобилизованных

Мобилизованные вернулись домой по разным причинам
новость из сюжетаМобилизация в России
Домой вернулись почти 10 тысяч россиян, призванных по указу о частичной мобилизации. Об этом сообщил глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«Почти 10 тысяч мобилизованных в РФ были возвращены домой по разным причинам», — сказал Картаполов. Его слова приводит ТАСС.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что 16 тысяч мобилизованных Россиян уже выполняют боевые задачи. А всего, по словам президента, мобилизовано уже 222 тысячи человек, передает RT.
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