16 тысяч мобилизованных граждан выполняют боевые задачи
новость из сюжетаМобилизация в России
Президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи — 16 тысяч солдат. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.
«Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. Если посмотреть от начала мобилизации, до сегодняшнего дня, то, в принципе, это возможно. 220 тысяч находятся в войсках, 33 тысячи находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Я дополнительно дам поручение Совбезу, проверить, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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