Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Путин: 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи
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Владимир Путин на пленарном заседании форума АСИ. Москва, портрет, путин владимир
16 тысяч мобилизованных граждан выполняют боевые задачи Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи — 16 тысяч солдат. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан.

«Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. Если посмотреть от начала мобилизации, до сегодняшнего дня, то, в принципе, это возможно. 220 тысяч находятся в войсках, 33 тысячи находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Я дополнительно дам поручение Совбезу, проверить, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

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Президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи — 16 тысяч солдат. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. Если посмотреть от начала мобилизации, до сегодняшнего дня, то, в принципе, это возможно. 220 тысяч находятся в войсках, 33 тысячи находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Я дополнительно дам поручение Совбезу, проверить, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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