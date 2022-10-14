Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи

Путин: 16 тысяч мобилизованных выполняют боевые задачи

14 октября 2022 в 17:51 Размер текста - 17 +

16 тысяч мобилизованных граждан выполняют боевые задачи Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи — 16 тысяч солдат. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. Если посмотреть от начала мобилизации, до сегодняшнего дня, то, в принципе, это возможно. 220 тысяч находятся в войсках, 33 тысячи находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Я дополнительно дам поручение Совбезу, проверить, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».

Президент РФ Владимир Путин раскрыл, сколько мобилизованных уже выполняют боевые задачи — 16 тысяч солдат. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам визита в Казахстан. «Все граждане, призываемые в рамках мобилизации, должны пройти подготовку. Если посмотреть от начала мобилизации, до сегодняшнего дня, то, в принципе, это возможно. 220 тысяч находятся в войсках, 33 тысячи находятся уже в подразделениях, и 16 тысяч находятся в подразделениях, привлекаемых к выполнению боевых задач. Я дополнительно дам поручение Совбезу, проверить, как проводится подготовка мобилизованных граждан», — сказал он. Его слова приводит телеканал «Россия 24».