Курганский военком дал советы мобилизованным и их родственникам

Айрат Зарипов посоветовал бойцам соблюдать дисциплину и проявлять заинтересованность Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Военный комиссар Курганской области Айрат Зарипов посоветовал мобилизованным бойцам соблюдать дисциплину и иметь инстинкт самосохранения. Об этом он сообщил в одном из региональных СМИ.

«Нужно соблюдать прежде всего дисциплину. Нужно выполнять все требования и приказы командиров, распоряжения. Это самое основное. Вспомнить все, что он проходил в армии, ему помогут, объяснят, но боец также должен быть сам заинтересован. Чем больше он будет знать, тем правильнее сможет среагировать, как действовать в той или иной непредвиденной ситуации. Главное — не теряться, действовать уверенно, и у него должен быть инстинкт самосохранения», — рассказал Зарипов в интервью 45.RU.

Также военком посоветовал родственникам мобилизованных бойцов обращаться за психологической помощью, если есть такая необходимость. «С каждым родственником мобилизованных у нас налажено взаимодействие. Если есть вопросы, то пусть обращаются в военкомат, по социальных вопросам — в органы соцзащиты. Сейчас оказывают психологическую поддержку родственникам», — добавил военком.

Ранее URA.RU писало, что курганский боец дал совет мобилизованным, как правильно делать окопы. Еще один доброволец из Курганской области посоветовал изучать медицину и запасаться жгутами.

Указ о частичной мобилизации президент РФ Владимир Путин подписал 21 сентября. Новая отправка мобилизованных в военные части из Кургана будет 24 октября.