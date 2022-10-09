Курганский боец из зоны СВО дал важный совет, который спасет жизнь

10 октября 2022 в 09:32 Размер текста - 17 +

По словам курганского бойца, важно не только иметь жгуты, но и правильно ими пользоваться (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский доброволец, участвующий в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, дал совет мобилизованным бойцам, который может спасти жизнь при серьезных ранениях. По словам курганца, с собой всегда нужно иметь жгуты и уметь их правильно использовать. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В бой обязательно нужно идти со жгутами. Желательно, чтобы было побольше конечно. Если вдруг прилетят осколки, то ранение можно получить в разных местах, и тут уже одного точно не хватит. Жгуты действительно могут спасти вашу жизнь при ранениях шеи, рук, бедра. При повреждении крупных сосудов. Но иметь в аптечке жгуты мало, их нужно уметь правильно накладывать», — сказал доброволец. Также боец отметил, что в отсутствие жгутов можно использовать подручные средства: ремень, какой-нибудь пояс или разорвать китель и перевязать рану. В общем все то, что в экстренной ситуации поможет остановить кровотечение. Ранее URA.RU писало, что доброволец-артиллерист из Кургана посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и изучать медицину. Еще боец рассказал о проблемах ВСУ в зоне специальной военной операции на Донбассе. По словам мужчины, у украинской армии в этом направлении трудности с боекомплектами и беспилотниками. Также сообщалось, что курганский штурмовик вспомнил о сражении, которое было сложнее, чем в Красном Лимане. О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны РФ, планируют мобилизовать около 300 тысяч россиян из запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский доброволец, участвующий в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, дал совет мобилизованным бойцам, который может спасти жизнь при серьезных ранениях. По словам курганца, с собой всегда нужно иметь жгуты и уметь их правильно использовать. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU. «В бой обязательно нужно идти со жгутами. Желательно, чтобы было побольше конечно. Если вдруг прилетят осколки, то ранение можно получить в разных местах, и тут уже одного точно не хватит. Жгуты действительно могут спасти вашу жизнь при ранениях шеи, рук, бедра. При повреждении крупных сосудов. Но иметь в аптечке жгуты мало, их нужно уметь правильно накладывать», — сказал доброволец. Также боец отметил, что в отсутствие жгутов можно использовать подручные средства: ремень, какой-нибудь пояс или разорвать китель и перевязать рану. В общем все то, что в экстренной ситуации поможет остановить кровотечение. Ранее URA.RU писало, что доброволец-артиллерист из Кургана посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и изучать медицину. Еще боец рассказал о проблемах ВСУ в зоне специальной военной операции на Донбассе. По словам мужчины, у украинской армии в этом направлении трудности с боекомплектами и беспилотниками. Также сообщалось, что курганский штурмовик вспомнил о сражении, которое было сложнее, чем в Красном Лимане. О специальной военной операции президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. По словам главы государства, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов, а также демилитаризация и денацификация Украины. 21 сентября был подписан указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны РФ, планируют мобилизовать около 300 тысяч россиян из запаса.