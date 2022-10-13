Курганский боец дал совет мобилизованным, как правильно делать окопы

Военнослужащий из Курганской области поделился секретами выживания в зоне боевых действий

14 октября 2022 в 17:14 Размер текста - 17 +

Военнослужащий из Курганской области, участвующий в спецоперации в Донбассе, посоветовал мобилизованным бойцам делать небольшие окопы, а также рассказал, как можно укрыться от дронов. Об этом он рассказал корреспонденту URA.RU «Нужно копать такой окоп, в которым ты можешь сидеть. Это самый нормальный окоп. Делать огромные окопы точно не нужно. Есть большая опасность, что снаряд может залететь прямо в него. Если окапываетесь в лесополосе, то лучше это делать ближе к дереву, чтобы дроны не смогли вас заметить», — сказал курганец. Кроме этого, боец посоветовал всегда носить с собой штыковую лопату, особенно пехотинцам. Также он отметил, что в бою необходимо быть постоянно на чеку, потому что ДРГ (диверсионно-разведывательные группы — прим. ред.) регулярно делают ночные вылазки. Ранее URA.RU писало, что курганский боец из зоны СВО посоветовал мобилизованным изучать медицину, меньше кушать перед боем и запасаться жгутами. Кроме этого, артиллерист из Кургана рассказал о проблемах ВСУ в зоне спецоперации на Донбассе. Также сообщалось, что курганец, раненный в ДНР, решил пойти добровольцем вслед за мобилизованным братом. Еще один военнослужащий из Курганской области, раненный в ходе спецоперации, рвется на фронт. О начале специальной военной операции стало известно 24 февраля. Президент России Владимир Путин заявлял, что целью спецоперации является демилитаризация и денацификация Украины, а также защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима и нацбатов. Позже глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минбороны РФ, на службу в армии планируют призвать около 300 тысяч россиян из запаса.