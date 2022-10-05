Курганский ветеран СВО посоветовал мобилизованным меньше есть и изучать медицину

06 октября 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Курганский доброволец дал советы мобилизованным Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Курганский доброволец с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и как можно больше изучать медицину. Советами по выживанию в ходе военной спецоперации он поделился с корреспондентом URA.RU. «Совет, который я получил в одном из самых тяжелых сражений и теперь даю мобилизованным ребятам — перед боем нужно как можно меньше кушать. Потому что будет легче, если случится ранение в живот. Но еще важнее изучать медицину, знать от и до все правила помощи при ранениях. В боевых действиях знание медицины необходимо как никогда. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни ваших сослуживцев, жизни тех, кого вы спасаете», — рассказал доброволец. Также он отметил, что помимо хорошей экипировки и оружия, в бою важно иметь все необходимые медикаменты. «Бывало, что у людей в бою не было даже таблеток и бинтов. Я считаю, что это все равно, что идти в бой без оружия. Хотя бы какие-то элементарные медикаменты должны быть всегда. У нас был тяжелый трехсотый (раненый — прим. ред.), слава Богу, что все нашлось для первой помощи. Иначе бы не довезли…», — отметил ветеран. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик рассказал о сражении, которое было тяжелее, чем под Красным Лиманом. По словам добровольца, сложнее всего было освобождать город Святогорск в Донецкой Народной республике. Также сообщалось, что курганские бойцы из спецназа Кадырова оправились на фронт. Еще один курганский доброволец, раненный на СВО, решил отправиться в армию вслед за мобилизованным братом. О начале военной спецоперации стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны России, в планах мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Курганский доброволец с позывным «Neon», участвующий в боевых действиях на Донбассе с 2014 года, посоветовал мобилизованным меньше есть перед боем и как можно больше изучать медицину. Советами по выживанию в ходе военной спецоперации он поделился с корреспондентом URA.RU. «Совет, который я получил в одном из самых тяжелых сражений и теперь даю мобилизованным ребятам — перед боем нужно как можно меньше кушать. Потому что будет легче, если случится ранение в живот. Но еще важнее изучать медицину, знать от и до все правила помощи при ранениях. В боевых действиях знание медицины необходимо как никогда. От этого зависит не только ваша жизнь, но и жизни ваших сослуживцев, жизни тех, кого вы спасаете», — рассказал доброволец. Также он отметил, что помимо хорошей экипировки и оружия, в бою важно иметь все необходимые медикаменты. «Бывало, что у людей в бою не было даже таблеток и бинтов. Я считаю, что это все равно, что идти в бой без оружия. Хотя бы какие-то элементарные медикаменты должны быть всегда. У нас был тяжелый трехсотый (раненый — прим. ред.), слава Богу, что все нашлось для первой помощи. Иначе бы не довезли…», — отметил ветеран. Ранее URA.RU писало, что курганский штурмовик рассказал о сражении, которое было тяжелее, чем под Красным Лиманом. По словам добровольца, сложнее всего было освобождать город Святогорск в Донецкой Народной республике. Также сообщалось, что курганские бойцы из спецназа Кадырова оправились на фронт. Еще один курганский доброволец, раненный на СВО, решил отправиться в армию вслед за мобилизованным братом. О начале военной спецоперации стало известно 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее основная цель — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны киевского режима. 21 сентября глава государства подписал указ о частичной мобилизации. По данным Минобороны России, в планах мобилизовать 300 тысяч россиян, находящихся в запасе.