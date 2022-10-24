Челябинский фельдшер получил страховку за поддельный ПЦР-тест

25 октября 2022 в 18:40 Размер текста - 17 +

Положительный ПЦР-тест фельдшера оказался поддельным, а выплата настоящей Фото: Илья Московец © URA.RU В Челябинске фельдшер областной больницы №2 незаконно оформил на себя страховую выплату, подделав ПЦР-тест. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, фельдшер похитил у фонда соцстрахования (ФСС) почти 70 тысяч рублей. «Фельдшер, используя служебное положение, подделал результаты своего ПЦР-теста о новой коронавирусной инфекции. Предоставив результаты в ФСС, медик получил страховую выплату на общую сумму в 68,8 тысяч рублей», — рассказал источник. Преступление было пресечено, а фельдшер задержан. В его отношении завели уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. Там ответили, что на данный проводятся следственные мероприятия. В пресс-службе УМВД по Челябинску не стали комментировать инцидент в интересах следствия.

В Челябинске фельдшер областной больницы №2 незаконно оформил на себя страховую выплату, подделав ПЦР-тест. Как сообщил URA.RU источник в правоохранительных органах, фельдшер похитил у фонда соцстрахования (ФСС) почти 70 тысяч рублей. «Фельдшер, используя служебное положение, подделал результаты своего ПЦР-теста о новой коронавирусной инфекции. Предоставив результаты в ФСС, медик получил страховую выплату на общую сумму в 68,8 тысяч рублей», — рассказал источник. Преступление было пресечено, а фельдшер задержан. В его отношении завели уголовное дело по ч.3 ст. 159.2 УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком на срок до шести лет со штрафом в размере до 80 тысяч рублей. URA.RU связалось с пресс-службой минздрава региона. Там ответили, что на данный проводятся следственные мероприятия. В пресс-службе УМВД по Челябинску не стали комментировать инцидент в интересах следствия.