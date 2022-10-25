The Times: Британия подпишет с ЕС соглашение о быстром перемещении войск по Европе

26 октября 2022 в 07:24 Размер текста - 17 +

Новый договор позволит Британии быстрее перемещать свои войска по территории Королевства Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Великобритания подпишет договор с Евросоюзом (ЕС) и войдет в группу военной мобильности, что позволит ей быстрее перемещать свои воска по территории Европы. Об этом сообщает британская газета The Times. «Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», — сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Данное соглашение поможет Британии быстрее перемещать свою технику и войска по континенту. Нидерланды надеются, что такие меры послужат сдерживающим фактором для любых стран, ведущих войну против европейских стран. Также Оллонгрен подчеркивает, что планы Великобритании о подписании договора с ЕС связаны с текущим конфликтом на Украине. Тем не менее, несмотря на помощь Украине, страны Запада, несмотря на воинственную риторику против России, вероятно, готовятся постепенно сокращать военную поддержку киевского режима, сообщает телеканал «Царьград». Также в Twitter пользователи негативно отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского с поздравлением Риши Сунака. Они рассмотрели намек на попытку получить очередную финансовую помощь, сообщает деловая газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада стараются оказывать поддержку киевскому режиму. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Великобритания подпишет договор с Евросоюзом (ЕС) и войдет в группу военной мобильности, что позволит ей быстрее перемещать свои воска по территории Европы. Об этом сообщает британская газета The Times. «Я действительно рада, что Великобритания присоединится к соглашению, потому что прямо сейчас мы видим, как важно Соединенное Королевство, это важный партнер, когда речь идет о военном сотрудничестве в вопросе помощи Украине», — сообщила министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. Данное соглашение поможет Британии быстрее перемещать свою технику и войска по континенту. Нидерланды надеются, что такие меры послужат сдерживающим фактором для любых стран, ведущих войну против европейских стран. Также Оллонгрен подчеркивает, что планы Великобритании о подписании договора с ЕС связаны с текущим конфликтом на Украине. Тем не менее, несмотря на помощь Украине, страны Запада, несмотря на воинственную риторику против России, вероятно, готовятся постепенно сокращать военную поддержку киевского режима, сообщает телеканал «Царьград». Также в Twitter пользователи негативно отреагировали на пост президента Украины Владимира Зеленского с поздравлением Риши Сунака. Они рассмотрели намек на попытку получить очередную финансовую помощь, сообщает деловая газета «Взгляд». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине, с целью защиты мирного населения Донбасса. США и страны Запада стараются оказывать поддержку киевскому режиму.