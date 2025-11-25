Дмитриев ответил на публикацию Блумберга о разговоре с Ушаковым
26 ноября 2025 в 03:44
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Глава РФПИ Кирилл Дмитриев опроверг информацию, опубликованную агентством Блумберг. В публикации содержалась якобы стенограмма телефонного разговора Дмитриева с помощником президента РФ Юрием Ушаковым. Об этом он заявил в социальной сети.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал