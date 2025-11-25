В России предложили внести изменения в мирный план Трампа

Блокада Крыма была организована западными странами Фото: Екатерина Лазарева © URA.RU

На предстоящих переговорах по урегулированию конфликта на Украине необходимо обсудить ущерб от блокады Крыма. Такой пункт можно добавить в мирный план президента США Дональда Трампа. Об этом заявил спикер крымского парламента Владимир Константинов.

«Никто не обсуждает, как вернуть Крыму нанесенный ущерб из-за блокады до СВО. Вот эта тема вполне могла бы быть 29-м пунктом мирного плана», — сказал спикер в эфире канала «Россия 24».