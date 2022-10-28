28 октября 2022

Протестующие сорвали речь Блинкена на мероприятии по Украине

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Официальный сайт президента Украины. Москва, украинские военные, блинкен энтони
Протестующие прервали выступление Блинкена в канадском Монреале Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

«Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg. Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами.

США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.

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В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg. Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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