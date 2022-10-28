Протестующие сорвали речь Блинкена на мероприятии по Украине 29 октября 2022 в 02:32 Размер текста - 17 + Протестующие прервали выступление Блинкена в канадском Монреале Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg. Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. В Канаде протестующие, которые требовали завершения конфликта на Украине прервали мероприятие с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Об этом сообщает агентство Bloomberg. «Протестующие, которые требовали прекратить боевые действия на Украине, ненадолго прервали мероприятие с участием госсекретаря Энтони Блинкена и канадского министра иностранных дел Мелани Жоли в Монреале», — пишет Bloomberg. Также сообщается, что из-за демонстрации Блинкену и Жоли пришлось выбрать другое место для общения с журналистами. США поддерживают Украину военными поставками и денежными траншами на фоне спецоперации РФ, объявленной 24 февраля. Ранее глава Пентагона Ллойд Остин назвал Россию «острой угрозой» для Вашингтона. Однако сообщалось, что Белый дом будет вынужден значительно сократить объем помощи в случае, если победу на выборах в палату представителей США одержат республиканцы. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям