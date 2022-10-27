Глава Пентагона назвал Россию «острой угрозой» для США

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Флаги. Санкт-Петербург, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Россия является острой угрозой для США, заявили в Пентагоне Фото:

Россия для руководства Соединенных Штатов Америки носит статус «острой угрозы». Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин.

«Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу», — цитирует Остина РИА Новости. При этом, по мнению Остина, Россия, в отличие от Китая, не имеет возможностей выступать в качестве вызова для США в долгосрочной перспективе.

Ранее в Пентагоне заявили о ценности продолжения переговоров с Россией. При этом замглавы МИД России Олег Сыромолотов указал на поощрение Пентагоном русофобских хакерских атак, передает «Федеральное агентство новостей». Также глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине, сообщает RT.

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Россия для руководства Соединенных Штатов Америки носит статус «острой угрозы». Об этом сообщил глава Пентагона Ллойд Остин. «Стратегия национальной обороны описывает Россию как острую угрозу», — цитирует Остина РИА Новости. При этом, по мнению Остина, Россия, в отличие от Китая, не имеет возможностей выступать в качестве вызова для США в долгосрочной перспективе. Ранее в Пентагоне заявили о ценности продолжения переговоров с Россией. При этом замглавы МИД России Олег Сыромолотов указал на поощрение Пентагоном русофобских хакерских атак, передает «Федеральное агентство новостей». Также глава Пентагона пообещал продолжать поставки военной помощи Украине, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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