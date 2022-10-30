Кондитеры Златоуста отправят на фронт пряники с пожеланиями. Фото

31 октября 2022 в 01:10 Размер текста - 17 +

Студенты-кондитеры расписали пряники (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Студенты повары-кондитеры из Златоуста Челябинской области испекли пряники и расписали их словами поддержки для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об акции «С любовью, добром и душой!» рассказали в соцсетях. «Студенты техникума технологий и экономики обратились к директору Марине Пономаревой с предложением использовать ресурсы учебно-производственных мастерских, чтобы выпекать пряники для отправки их в качестве гуманитарной помощи в недавно вошедшие в состав России территории. Идею одобрили, и ребята совместно с преподавателями с огромным энтузиазмом приступили к выпеканию и росписи своих изделий», — рассказал на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» Игорь Белехов. Белехов уточнил, что студенты вложили в роспись самые теплые помыслы и пожелания. По замыслу автора акции, златоустовские пряники помогут и согреют всех тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. «В росписи студенты проявили всю свою фантазию. „Мы с вами!“, „За победу!“, „С любовью!“ — такими фразами они выражали свою сопричастность к тем, кто на передовой», — добавил Белехов. Ранее стало известно, что из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых вязаных носков. Школьники приложили к посылкам записки и сладости. Спецоперация России на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса. С 21 сентября по 28 октября в России прошла частичная мобилизация. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным. Пряники отправятся в зону проведения спецоперации Личная страница в соцсети «ВКонтакте» Игоря Белехова

Студенты повары-кондитеры из Златоуста Челябинской области испекли пряники и расписали их словами поддержки для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об акции «С любовью, добром и душой!» рассказали в соцсетях. «Студенты техникума технологий и экономики обратились к директору Марине Пономаревой с предложением использовать ресурсы учебно-производственных мастерских, чтобы выпекать пряники для отправки их в качестве гуманитарной помощи в недавно вошедшие в состав России территории. Идею одобрили, и ребята совместно с преподавателями с огромным энтузиазмом приступили к выпеканию и росписи своих изделий», — рассказал на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» Игорь Белехов. Белехов уточнил, что студенты вложили в роспись самые теплые помыслы и пожелания. По замыслу автора акции, златоустовские пряники помогут и согреют всех тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. «В росписи студенты проявили всю свою фантазию. „Мы с вами!“, „За победу!“, „С любовью!“ — такими фразами они выражали свою сопричастность к тем, кто на передовой», — добавил Белехов. Ранее стало известно, что из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых вязаных носков. Школьники приложили к посылкам записки и сладости. Спецоперация России на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса. С 21 сентября по 28 октября в России прошла частичная мобилизация. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным.