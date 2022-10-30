30 октября 2022
29 октября 2022
28 октября 2022

Кондитеры Златоуста отправят на фронт пряники с пожеланиями. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Фестиваль самодеятельного народного творчества «Зауральские колядки». Курган, торговля, ярмарка, пряники
Студенты-кондитеры расписали пряники (фото из архива) Фото:
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Мобилизация в России

Студенты повары-кондитеры из Златоуста Челябинской области испекли пряники и расписали их словами поддержки для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об акции «С любовью, добром и душой!» рассказали в соцсетях.

«Студенты техникума технологий и экономики обратились к директору Марине Пономаревой с предложением использовать ресурсы учебно-производственных мастерских, чтобы выпекать пряники для отправки их в качестве гуманитарной помощи в недавно вошедшие в состав России территории. Идею одобрили, и ребята совместно с преподавателями с огромным энтузиазмом приступили к выпеканию и росписи своих изделий», — рассказал на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» Игорь Белехов.

Белехов уточнил, что студенты вложили в роспись самые теплые помыслы и пожелания. По замыслу автора акции, златоустовские пряники помогут и согреют всех тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке.

«В росписи студенты проявили всю свою фантазию. „Мы с вами!“, „За победу!“, „С любовью!“ — такими фразами они выражали свою сопричастность к тем, кто на передовой», — добавил Белехов.

Ранее стало известно, что из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых вязаных носков. Школьники приложили к посылкам записки и сладости.

Спецоперация России на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса. С 21 сентября по 28 октября в России прошла частичная мобилизация. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным.

Пряники отправятся в зону проведения спецоперации

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Студенты повары-кондитеры из Златоуста Челябинской области испекли пряники и расписали их словами поддержки для бойцов, находящихся в зоне проведения спецоперации. Об акции «С любовью, добром и душой!» рассказали в соцсетях. «Студенты техникума технологий и экономики обратились к директору Марине Пономаревой с предложением использовать ресурсы учебно-производственных мастерских, чтобы выпекать пряники для отправки их в качестве гуманитарной помощи в недавно вошедшие в состав России территории. Идею одобрили, и ребята совместно с преподавателями с огромным энтузиазмом приступили к выпеканию и росписи своих изделий», — рассказал на своей личной страничке в соцсети «ВКонтакте» Игорь Белехов. Белехов уточнил, что студенты вложили в роспись самые теплые помыслы и пожелания. По замыслу автора акции, златоустовские пряники помогут и согреют всех тех, кто нуждается в нашей помощи и поддержке. «В росписи студенты проявили всю свою фантазию. „Мы с вами!“, „За победу!“, „С любовью!“ — такими фразами они выражали свою сопричастность к тем, кто на передовой», — добавил Белехов. Ранее стало известно, что из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых вязаных носков. Школьники приложили к посылкам записки и сладости. Спецоперация России на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее главной целью является защита мирных жителей Донбасса. С 21 сентября по 28 октября в России прошла частичная мобилизация. Во всех регионах местные жители проявляют инициативу и собирают необходимые вещи для отправки мобилизованным.
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