Из Челябинска на фронт отправят более 300 пар теплых носков

30 октября 2022 в 11:26 Размер текста - 17 +

К сбору теплых вещей подключились организации, общественники и просто неравнодушные жители Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых носков, связанных для мобилизованных земляков. Об этом сообщает глава района Александр Орел. «Особенно трогательно, когда самосвязанные своими руками носочки приносят бабушки. А школьники прикладывают письма и даже сладости. С ребятами из молодежной палаты в ближайшее время отправляем первую партию — более 300 пар носков. Уверен, такие подарки согреют души наших ребят», — написал Орел на своей странице во «ВКонтакте». Глава отметил, что акция по сбору теплых вещей для ребят, участвующих в специальной военной операции, получила широкий отклик. К ней, по словам Орла, подключились большие и мелкие предприятия и организации, КТОСы, учреждения образования, культуры, спорта, просто неравнодушные жители. Спецоперация РФ на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, которая завершилась 28 октября. Сейчас комплектование частей и воинских подразделений РФ, участвующих в спецоперации проводится только за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.

Из Ленинского района Челябинска отправят на фронт более 300 пар теплых носков, связанных для мобилизованных земляков. Об этом сообщает глава района Александр Орел. «Особенно трогательно, когда самосвязанные своими руками носочки приносят бабушки. А школьники прикладывают письма и даже сладости. С ребятами из молодежной палаты в ближайшее время отправляем первую партию — более 300 пар носков. Уверен, такие подарки согреют души наших ребят», — написал Орел на своей странице во «ВКонтакте». Глава отметил, что акция по сбору теплых вещей для ребят, участвующих в специальной военной операции, получила широкий отклик. К ней, по словам Орла, подключились большие и мелкие предприятия и организации, КТОСы, учреждения образования, культуры, спорта, просто неравнодушные жители. Спецоперация РФ на территории Украины проводится с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, ее целью является защита мирных жителей Донбасса от агрессии киевского режима. 21 сентября в России была объявлена частичная мобилизация, которая завершилась 28 октября. Сейчас комплектование частей и воинских подразделений РФ, участвующих в спецоперации проводится только за счет добровольцев и кандидатов для прохождения военной службы по контракту.