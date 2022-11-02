02 ноября 2022

Власти Польши изъяли недвижимость российского посольства

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха, заявил Эдвард Сярка Фото:
новость из сюжета
Санкции против России вообще и Урала в частности

Власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка.

Новость по теме
Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации

«Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией.

Ранее URA.RU писало, что в МИД Польши инициировали изъятие российской недвижимости. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. «Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в МИД Польши инициировали изъятие российской недвижимости. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...