Власти Польши изъяли недвижимость российского посольства 03 ноября 2022 в 00:08 Размер текста - 17 + Польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха, заявил Эдвард Сярка Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. Новость по теме Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации «Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в МИД Польши инициировали изъятие российской недвижимости. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины. Власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. «Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в МИД Польши инициировали изъятие российской недвижимости. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям