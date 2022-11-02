Власти Польши изъяли недвижимость российского посольства

«Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией.
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Власти Польши изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой. Об этом заявил заместитель министра климата и окружающей среды страны Эдвард Сярка. «Сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством России в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на политика. Как заявил посол РФ в Польше Сергей Андреев, недвижимость не используется российскими политиками с начала года. Он отметил, что дипмиссия разберется с этой ситуацией. Ранее URA.RU писало, что в МИД Польши инициировали изъятие российской недвижимости. Депутат Госдумы РФ Денис Кравченко заявил, что подобные действия незаконны. США и страны Запада ввели санкции против России после начала спецоперации РФ на территории Украины.