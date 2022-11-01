Какие санкции Запад ввел против России с начала спецоперации

01 ноября 2022 в 14:05 Размер текста - 17 +

Западные страны с начала спецоперации согласовали восемь пакетов санкций против России Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Вскоре после начала специальной военной операции на Украине, западные страны ввели санкции против России. Первый пакет санкций был согласован 25 февраля. Он включал в себя ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов для авиакомпаний, оборудования и материалов для НПЗ, финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности. Во втором пакете к уже имеющимся добавилось ограничение для России к рынку полупроводников. Также дипломаты и бизнесмены из России лишились привилегированного статуса в Евросоюзе (ЕС), а российские госпредприятия возможности осуществлять финансовые операции с ЕС. Третий пакет санкции ЕС предусматривал отключение России от международной банковской системы SWIFT. Некоторые европейские страны, включая Германию, высказывались против этой идеи, но это не повлияло на итоговое решение. Четвертый пакет налагал полный запрет на любые сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных секторах. Также под запрет попали импорт тех стальных изделий, которые находились под защитными мерами ЕС и инвестиции в энергетический комплекс России. Очередной пятый пакет санкций согласовали 8 апреля. Он затрагивал запрет на экспорт российского угля в Европу через третьи страны и импорт нескольких видов продукции из России, в том числе минудобрений и леса. Помимо этого, вход российским судам в порты ЕС оказался закрыт. Исключение сделали лишь для сельхозпродукции, продуктов питания, гуманитарных и энергетических грузов. В рамках шестого пакета 3 июня были включены физические и юридические лица из России. Всего были включены 65 граждан России и Украины, включая военных, журналистов, бизнесменов и членов их семей, а также общественных деятелей освобожденных территорий Украины, и 18 юрлиц, среди которых «Камаз», УАЗ и «Татнефть-Нефтехим». В черные списки седьмого пакета санкций дополнительно добавили еще 57 человек. В их число вошли первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие. В юридический список попали такие организации, как военно-патриотическое движение «Юнармия», ПАО Сбербанк и другие. Последний на данный момент пакет санкций был согласован 6 октября. Восьмой по счету пакет включил в себя потолок цен на нефть из России, запрет на экспорт коксующегося угля, определенных электронных компонентов, технических изделий, некоторых химических веществ и стрелкового оружия. Больше всего санкций против России ввела Швейцария — 1 103. В тройке находятся Великобритания с 1 098 и Евросоюз — 940. Пятерку замкнули Франция на четвертом месте с количеством 931 и США на пятом месте — 838. Большинство из санкций являются индивидуальными. Лидер списка Швейцария направляла санкции на ограничение импорта российского угля, металлов, предметов роскоши, а также экспорта предметов роскоши и технологий. Ограничения коснулись также суверенного долга и доступа России к системе SWIFT.

Вскоре после начала специальной военной операции на Украине, западные страны ввели санкции против России. Первый пакет санкций был согласован 25 февраля. Он включал в себя ограничения на экспорт технологий в Россию, самолетов для авиакомпаний, оборудования и материалов для НПЗ, финансовые санкции, нацеленные на 70% российского банковского рынка и государственные компании, в том числе в оборонной промышленности. Во втором пакете к уже имеющимся добавилось ограничение для России к рынку полупроводников. Также дипломаты и бизнесмены из России лишились привилегированного статуса в Евросоюзе (ЕС), а российские госпредприятия возможности осуществлять финансовые операции с ЕС. Третий пакет санкции ЕС предусматривал отключение России от международной банковской системы SWIFT. Некоторые европейские страны, включая Германию, высказывались против этой идеи, но это не повлияло на итоговое решение. Четвертый пакет налагал полный запрет на любые сделки с некоторыми российскими государственными предприятиями в различных секторах. Также под запрет попали импорт тех стальных изделий, которые находились под защитными мерами ЕС и инвестиции в энергетический комплекс России. Очередной пятый пакет санкций согласовали 8 апреля. Он затрагивал запрет на экспорт российского угля в Европу через третьи страны и импорт нескольких видов продукции из России, в том числе минудобрений и леса. Помимо этого, вход российским судам в порты ЕС оказался закрыт. Исключение сделали лишь для сельхозпродукции, продуктов питания, гуманитарных и энергетических грузов. В рамках шестого пакета 3 июня были включены физические и юридические лица из России. Всего были включены 65 граждан России и Украины, включая военных, журналистов, бизнесменов и членов их семей, а также общественных деятелей освобожденных территорий Украины, и 18 юрлиц, среди которых «Камаз», УАЗ и «Татнефть-Нефтехим». В черные списки седьмого пакета санкций дополнительно добавили еще 57 человек. В их число вошли первый заместитель премьер-министра России Андрей Белоусов, мэр Москвы Сергей Собянин, глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов и другие. В юридический список попали такие организации, как военно-патриотическое движение «Юнармия», ПАО Сбербанк и другие. Последний на данный момент пакет санкций был согласован 6 октября. Восьмой по счету пакет включил в себя потолок цен на нефть из России, запрет на экспорт коксующегося угля, определенных электронных компонентов, технических изделий, некоторых химических веществ и стрелкового оружия. Больше всего санкций против России ввела Швейцария — 1 103. В тройке находятся Великобритания с 1 098 и Евросоюз — 940. Пятерку замкнули Франция на четвертом месте с количеством 931 и США на пятом месте — 838. Большинство из санкций являются индивидуальными. Лидер списка Швейцария направляла санкции на ограничение импорта российского угля, металлов, предметов роскоши, а также экспорта предметов роскоши и технологий. Ограничения коснулись также суверенного долга и доступа России к системе SWIFT.