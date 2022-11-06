В Тюмени сгорел частный дом. Видео

07 ноября 2022 в 08:13 Размер текста - 17 +

Пожар произошел ночью 7 ноября (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Тюмени в районе Червишевского произошел пожар. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сгорел частный дом. «Объездная район Червишевского тракта. Горит частный дом», — написали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Тимуровцев. Спасатели эвакуировали более десятка человек, часть из жильцов пострадали.

В Тюмени в районе Червишевского произошел пожар. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сгорел частный дом. «Объездная район Червишевского тракта. Горит частный дом», — написали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Тимуровцев. Спасатели эвакуировали более десятка человек, часть из жильцов пострадали.