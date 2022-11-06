Пожар произошел ночью 7 ноября (архивное фото)
В Тюмени в районе Червишевского произошел пожар. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сгорел частный дом.
«Объездная район Червишевского тракта. Горит частный дом», — написали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Тимуровцев. Спасатели эвакуировали более десятка человек, часть из жильцов пострадали.
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