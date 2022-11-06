06 ноября 2022
05 ноября 2022
04 ноября 2022
03 ноября 2022

В Тюмени сгорел частный дом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пожар на Ватутина. Тюмень, мчс, дым, пожар, огонь
Пожар произошел ночью 7 ноября (архивное фото) Фото:

В Тюмени в районе Червишевского произошел пожар. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сгорел частный дом.

«Объездная район Червишевского тракта. Горит частный дом», — написали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Тимуровцев. Спасатели эвакуировали более десятка человек, часть из жильцов пострадали.

Все главные новости Тюменской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/TemuTyumenii 

В Тюмени в районе Червишевского произошел пожар. Как сообщили очевидцы в социальных сетях, сгорел частный дом. «Объездная район Червишевского тракта. Горит частный дом», — написали очевидцы в группе «ЧП Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». Агентство направило запрос в пресс-службу МЧС России по Тюменской области. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени произошел пожар в жилом доме на улице Тимуровцев. Спасатели эвакуировали более десятка человек, часть из жильцов пострадали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...