30 октября 2022
29 октября 2022

В Тюмени в пожаре пострадали люди. Фото

В Тюмени в пожаре пострадали люди и прошла массовая эвакуация
© Служба новостей «URA.RU»
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Пожар в БЦ Гранд Сетунь Плаза на улице Горбунова. Москва, пожар, тушение, огонь, сетунь, гранд сетунь плаза
Из зоны пожара спасли более десятка человек, часть из жильцов пострадали (архивное фото) Фото:

В жилом доме на улице Тимуровцев в Тюмени ранним утром 31 октября произошел пожар, из которого эвакуировали 10 человек, три человека отравились дымом, еще один получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.

«31 октября в 05:14 в Тюмени поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Тимуровцев, 28. К прибытию первых подразделений пламенем было охвачено почти все помещение. Пожар вызвал сильное задымление на всех этажах. Сотрудники спасли с верхних этажей четырех человек, неспособных самостоятельно покинуть квартиры, в том числе женщину на инвалидной коляске», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

Одного из пострадавших пришлось спасать прямо с балкона, где мужчина задыхался. Начальник караула 40-й пожарно-спасательной части Ильгизар Рычапов спилил металлическую решетку и вытащил мужчину на улицу.

Всего же из зоны ЧП эвакуировали 10 человек, спасли пятерых. Три человека получили отравление продуктами горения, один травмы. Причина пожара пока не установлена.

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В жилом доме на улице Тимуровцев в Тюмени ранним утром 31 октября произошел пожар, из которого эвакуировали 10 человек, три человека отравились дымом, еще один получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону. «31 октября в 05:14 в Тюмени поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Тимуровцев, 28. К прибытию первых подразделений пламенем было охвачено почти все помещение. Пожар вызвал сильное задымление на всех этажах. Сотрудники спасли с верхних этажей четырех человек, неспособных самостоятельно покинуть квартиры, в том числе женщину на инвалидной коляске», — рассказали URA.RU в пресс-службе. Одного из пострадавших пришлось спасать прямо с балкона, где мужчина задыхался. Начальник караула 40-й пожарно-спасательной части Ильгизар Рычапов спилил металлическую решетку и вытащил мужчину на улицу. Всего же из зоны ЧП эвакуировали 10 человек, спасли пятерых. Три человека получили отравление продуктами горения, один травмы. Причина пожара пока не установлена.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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