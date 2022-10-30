В жилом доме на улице Тимуровцев в Тюмени ранним утром 31 октября произошел пожар, из которого эвакуировали 10 человек, три человека отравились дымом, еще один получил травмы. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе управления МЧС по региону.
«31 октября в 05:14 в Тюмени поступило сообщение о пожаре в квартире пятиэтажного дома на улице Тимуровцев, 28. К прибытию первых подразделений пламенем было охвачено почти все помещение. Пожар вызвал сильное задымление на всех этажах. Сотрудники спасли с верхних этажей четырех человек, неспособных самостоятельно покинуть квартиры, в том числе женщину на инвалидной коляске», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
Одного из пострадавших пришлось спасать прямо с балкона, где мужчина задыхался. Начальник караула 40-й пожарно-спасательной части Ильгизар Рычапов спилил металлическую решетку и вытащил мужчину на улицу.
Всего же из зоны ЧП эвакуировали 10 человек, спасли пятерых. Три человека получили отравление продуктами горения, один травмы. Причина пожара пока не установлена.
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