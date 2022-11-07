07 ноября 2022

Северная Корея прокомментировала слухи о помощи России в спецоперации

КНДР обвинила США в попытке испортить имидж страны слухами о военном сотрудничестве с Россией
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Щучье. Завод по уничтожению химического оружия. Архив Курган, контейнер, снаряд химоружия, боеголовка
Ранее США сообщили о поставках Северной Кореей боеприпасов в Россию Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Такое заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«Представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и сказал, что Пхеньян «никогда не имел «оружейных сделок» с Россией» и «не планирует делать это в будущем», — передает издание Reuters сообщение ЦТАК.

Также в телеграфном агентстве передали объяснение по позиции КНДР в отношении слухов. «Мы расцениваем такие действия США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене», — дополнили в заявлении.

РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир путин назвал одну из главных целей — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Из-за этого западные страны стали вводить антироссийские санкции. При этом некоторые страны поступили иначе.

Ранее URA.RU также сообщало, что США подозревают РФ и КНДР в военном сотрудничестве. Там заявили о наличии данных по тайным поставкам артиллерийских снарядов в РФ.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Такое заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и сказал, что Пхеньян «никогда не имел «оружейных сделок» с Россией» и «не планирует делать это в будущем», — передает издание Reuters сообщение ЦТАК. Также в телеграфном агентстве передали объяснение по позиции КНДР в отношении слухов. «Мы расцениваем такие действия США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене», — дополнили в заявлении. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир путин назвал одну из главных целей — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Из-за этого западные страны стали вводить антироссийские санкции. При этом некоторые страны поступили иначе. Ранее URA.RU также сообщало, что США подозревают РФ и КНДР в военном сотрудничестве. Там заявили о наличии данных по тайным поставкам артиллерийских снарядов в РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...