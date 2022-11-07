Северная Корея прокомментировала слухи о помощи России в спецоперации КНДР обвинила США в попытке испортить имидж страны слухами о военном сотрудничестве с Россией 08 ноября 2022 в 04:20 Размер текста - 17 + Ранее США сообщили о поставках Северной Кореей боеприпасов в Россию Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Такое заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и сказал, что Пхеньян «никогда не имел «оружейных сделок» с Россией» и «не планирует делать это в будущем», — передает издание Reuters сообщение ЦТАК. Также в телеграфном агентстве передали объяснение по позиции КНДР в отношении слухов. «Мы расцениваем такие действия США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене», — дополнили в заявлении. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир путин назвал одну из главных целей — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Из-за этого западные страны стали вводить антироссийские санкции. При этом некоторые страны поступили иначе. Ранее URA.RU также сообщало, что США подозревают РФ и КНДР в военном сотрудничестве. Там заявили о наличии данных по тайным поставкам артиллерийских снарядов в РФ. Северная Корея (КНДР) отрицает распространяемые Вашингтоном слухи о поставках для России артиллерийских снарядов. Такое заявление опубликовало Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК). «Представитель министерства обороны Северной Кореи назвал обвинения слухами и сказал, что Пхеньян «никогда не имел «оружейных сделок» с Россией» и «не планирует делать это в будущем», — передает издание Reuters сообщение ЦТАК. Также в телеграфном агентстве передали объяснение по позиции КНДР в отношении слухов. «Мы расцениваем такие действия США как часть их враждебной попытки опорочить имидж КНДР на международной арене», — дополнили в заявлении. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Президент страны Владимир путин назвал одну из главных целей — защита мирного населения Донбасса от геноцида со стороны ВСУ. Из-за этого западные страны стали вводить антироссийские санкции. При этом некоторые страны поступили иначе. Ранее URA.RU также сообщало, что США подозревают РФ и КНДР в военном сотрудничестве. Там заявили о наличии данных по тайным поставкам артиллерийских снарядов в РФ. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям