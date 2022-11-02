США подозревают, что Северная Корея помогает России в спецоперации

CNN: Вашингтон заявил о поставках Северной Кореей оружия России

02 ноября 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Северная Корея якобы поставляет снаряды России, заявили в США Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вашингтон заявил, что якобы имеет данные о тайных поставках КНДР артиллерийских снарядов для России. Информацию передает американский телеканал CNN. «Наши данные указывают на то, что КНДР тайно снабжает Россию значительным числом артиллерийских снарядов для спецоперации на Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия», — передает CNN со ссылкой на данные Белого дома. При этом телеканал уточняет, что официальные лица не предоставили доказательств в поддержку этих заявлений. По сообщению CNN, Северная Корея скрывает поставки, преподнося их так, что грузы направляются на Средний Восток или в Северную Африку. Никаких данных о количестве боеприпасов и о том, как Москва могла бы произвести оплату, не приводится. Ранее США неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она намерена стать ядерной державой. Также КНДР называли «новым другом» России. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин объявил помощь жителям Донбасса.

Вашингтон заявил, что якобы имеет данные о тайных поставках КНДР артиллерийских снарядов для России. Информацию передает американский телеканал CNN. «Наши данные указывают на то, что КНДР тайно снабжает Россию значительным числом артиллерийских снарядов для спецоперации на Украине, при этом скрывая реальное место назначения поставок оружия», — передает CNN со ссылкой на данные Белого дома. При этом телеканал уточняет, что официальные лица не предоставили доказательств в поддержку этих заявлений. По сообщению CNN, Северная Корея скрывает поставки, преподнося их так, что грузы направляются на Средний Восток или в Северную Африку. Никаких данных о количестве боеприпасов и о том, как Москва могла бы произвести оплату, не приводится. Ранее США неоднократно обвиняли Северную Корею в том, что она намерена стать ядерной державой. Также КНДР называли «новым другом» России. РФ проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. Ее целью президент России Владимир Путин объявил помощь жителям Донбасса.