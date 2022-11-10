Добровольцы из Кургана привезли посылки сельским мобилизованным

Мокроусовцы передали посылки мобилизованным односельчанам в Елань Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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Добровольцы из курганского села Мокроусово передали посылки мобилизованным землякам в Елань. Делегацию от округа возглавил председатель мокроусовского отделения ветеранов вооруженных сил «Боевое братство», майор запаса Виктор Зырянов, сообщает telegram-канал «Курган Новый».

«Чтобы поддержать солдат, каждому закупили специальные сапоги, термобелье, носки, стельки, шапки, фонарики. Наборы дополнили средствами личной гигиены, консервами, сладостями», — написано в telegram-канале.

Сообщается, что каждому мобилизованному из села Мокроусово досталась своя посылка. «Как рассказали сами ребята, кормят их хорошо, одежду получили, денежные средства начали поступать», — передает «Курган Новый». Добровольцы также привезли односельчанам выпуски районной газеты «Восход» и письма от детей.

Ранее URA.RU сообщало о том, что мобилизованные курганцы, которых отправили в Чебаркуль, озвучили список недостающих им лекарств. Волонтеры объявили о благотворительном сборе. Указ о частичной мобилизации в стране 21 сентября подписал президент России Владимир Путин. Практически через месяц, 28 октября, министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил о ее завершении.