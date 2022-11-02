Мобилизованные курганцы озвучили список лекарств, которых им не хватает. Фото

03 ноября 2022 в 15:15 Размер текста - 17 +

В список лекарств вошли: полисорб, спазмалгон, хлоргексидин и смекта (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованные жители Курганской области, которых отправили в учебную часть в Чебаркуль, рассказали каких лекарств им больше всего не хватает. Список необходимых медикаментов для бойцов опубликовала волонтер из Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Курганским бойцам, которых отправили в Чебаркуль, нужна наша поддержка. В ходе занятий и рекомендаций старших боевых товарищей выяснилось, что группе ребят не хватает некоторых медикаментов. Ребята составили список и просят помочь. В Чебаркуль гуманитарную помощь повезу лично, 12 ноября», — написано в посте. В список лекарств, вошли полисорб, спазмалгон, смекта, аскорутин, хлоргексидин и аспаркам. Также мобилизованным требуется яблочный уксус, подсумок для аптечки и разогревающие пакеты. Кроме того, бойцы нуждаются в пятиточечниках (сидушках), ковриках, сухом горючем, берцах, балаклавах, наколенниках, спальниках, шарфах-баффах и рюкзаках. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправляют военнослужащим в зону спецоперации на Украине пояса из собачьей шерсти. Также из Курганской области на фронт бойцам отправляют пауэрбанки, кофты и теплые носки. Также сообщалось, что снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые сшили курганские волонтеры. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. О завершении набора в армию Минобороны РФ заявили 28 октября. Мобилизованные в Чебаркуль курганцы нуждаются в медикаментах Фото: соцсеть «ВКонтакте» Также бойцам нужны берцы, балаклавы, спальники, наколенники и коврики Фото: соцсеть «ВКонтакте»

Мобилизованные жители Курганской области, которых отправили в учебную часть в Чебаркуль, рассказали каких лекарств им больше всего не хватает. Список необходимых медикаментов для бойцов опубликовала волонтер из Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Курганским бойцам, которых отправили в Чебаркуль, нужна наша поддержка. В ходе занятий и рекомендаций старших боевых товарищей выяснилось, что группе ребят не хватает некоторых медикаментов. Ребята составили список и просят помочь. В Чебаркуль гуманитарную помощь повезу лично, 12 ноября», — написано в посте. В список лекарств, вошли полисорб, спазмалгон, смекта, аскорутин, хлоргексидин и аспаркам. Также мобилизованным требуется яблочный уксус, подсумок для аптечки и разогревающие пакеты. Кроме того, бойцы нуждаются в пятиточечниках (сидушках), ковриках, сухом горючем, берцах, балаклавах, наколенниках, спальниках, шарфах-баффах и рюкзаках. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправляют военнослужащим в зону спецоперации на Украине пояса из собачьей шерсти. Также из Курганской области на фронт бойцам отправляют пауэрбанки, кофты и теплые носки. Также сообщалось, что снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые сшили курганские волонтеры. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. О завершении набора в армию Минобороны РФ заявили 28 октября.