02 ноября 2022

Мобилизованные курганцы озвучили список лекарств, которых им не хватает. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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В список лекарств вошли: полисорб, спазмалгон, хлоргексидин и смекта (архивное фото) Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованные жители Курганской области, которых отправили в учебную часть в Чебаркуль, рассказали каких лекарств им больше всего не хватает. Список необходимых медикаментов для бойцов опубликовала волонтер из Кургана в соцсети «ВКонтакте».

«Курганским бойцам, которых отправили в Чебаркуль, нужна наша поддержка. В ходе занятий и рекомендаций старших боевых товарищей выяснилось, что группе ребят не хватает некоторых медикаментов. Ребята составили список и просят помочь. В Чебаркуль гуманитарную помощь повезу лично, 12 ноября», — написано в посте. В список лекарств, вошли полисорб, спазмалгон, смекта, аскорутин, хлоргексидин и аспаркам.

Также мобилизованным требуется яблочный уксус, подсумок для аптечки и разогревающие пакеты. Кроме того, бойцы нуждаются в пятиточечниках (сидушках), ковриках, сухом горючем, берцах, балаклавах, наколенниках, спальниках, шарфах-баффах и рюкзаках.

Ранее URA.RU писало, что курганцы отправляют военнослужащим в зону спецоперации на Украине пояса из собачьей шерсти. Также из Курганской области на фронт бойцам отправляют пауэрбанки, кофты и теплые носки. Также сообщалось, что снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые сшили курганские волонтеры.

Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. О завершении набора в армию Минобороны РФ заявили 28 октября.

Мобилизованные в Чебаркуль курганцы нуждаются в медикаментах
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Также бойцам нужны берцы, балаклавы, спальники, наколенники и коврики
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Мобилизованные жители Курганской области, которых отправили в учебную часть в Чебаркуль, рассказали каких лекарств им больше всего не хватает. Список необходимых медикаментов для бойцов опубликовала волонтер из Кургана в соцсети «ВКонтакте». «Курганским бойцам, которых отправили в Чебаркуль, нужна наша поддержка. В ходе занятий и рекомендаций старших боевых товарищей выяснилось, что группе ребят не хватает некоторых медикаментов. Ребята составили список и просят помочь. В Чебаркуль гуманитарную помощь повезу лично, 12 ноября», — написано в посте. В список лекарств, вошли полисорб, спазмалгон, смекта, аскорутин, хлоргексидин и аспаркам. Также мобилизованным требуется яблочный уксус, подсумок для аптечки и разогревающие пакеты. Кроме того, бойцы нуждаются в пятиточечниках (сидушках), ковриках, сухом горючем, берцах, балаклавах, наколенниках, спальниках, шарфах-баффах и рюкзаках. Ранее URA.RU писало, что курганцы отправляют военнослужащим в зону спецоперации на Украине пояса из собачьей шерсти. Также из Курганской области на фронт бойцам отправляют пауэрбанки, кофты и теплые носки. Также сообщалось, что снайперы из зоны СВО оценили пятиточечники, которые сшили курганские волонтеры. Президент России Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию 21 сентября. О завершении набора в армию Минобороны РФ заявили 28 октября.
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