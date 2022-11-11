Свердловский военком: призывники не попадут в зону спецоперации на Украине

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пункт призыва. Курган, армия, призыв в армию
Призывников Свердловской области отправят служить на Дальний Восток Фото:

Попавшие под осенний призыв 2022 года свердловчане, как и остальные военнослужащие-срочники РФ, не попадут на службу в зону проведения СВО. Об этом заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

«Хотел бы вас всех успокоить — вероятности того, что призывники попадут в зону СВО, никакой нет. 100% никто из призывников служить в районах проведения специальной военной операции не будет. Даже никто не будет проходить службу на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей. Наши ребята служить там не будут, как и все призывники РФ», — приводит слова Чиркова корреспондент URA.RU.

Осенний призыв на военную службу 2022 года в Свердловской области стартовал 1 ноября. В настоящий момент в областном пункте сбора в Егоршино проходит церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока.

Будьте в курсе всех главных новостей России и мира - читайте канал @uranews

Попавшие под осенний призыв 2022 года свердловчане, как и остальные военнослужащие-срочники РФ, не попадут на службу в зону проведения СВО. Об этом заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. «Хотел бы вас всех успокоить — вероятности того, что призывники попадут в зону СВО, никакой нет. 100% никто из призывников служить в районах проведения специальной военной операции не будет. Даже никто не будет проходить службу на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей. Наши ребята служить там не будут, как и все призывники РФ», — приводит слова Чиркова корреспондент URA.RU. Осенний призыв на военную службу 2022 года в Свердловской области стартовал 1 ноября. В настоящий момент в областном пункте сбора в Егоршино проходит церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...