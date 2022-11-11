Свердловский военком: призывники не попадут в зону спецоперации на Украине

11 ноября 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

Призывников Свердловской области отправят служить на Дальний Восток Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Попавшие под осенний призыв 2022 года свердловчане, как и остальные военнослужащие-срочники РФ, не попадут на службу в зону проведения СВО. Об этом заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. «Хотел бы вас всех успокоить — вероятности того, что призывники попадут в зону СВО, никакой нет. 100% никто из призывников служить в районах проведения специальной военной операции не будет. Даже никто не будет проходить службу на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей. Наши ребята служить там не будут, как и все призывники РФ», — приводит слова Чиркова корреспондент URA.RU. Осенний призыв на военную службу 2022 года в Свердловской области стартовал 1 ноября. В настоящий момент в областном пункте сбора в Егоршино проходит церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока.

Попавшие под осенний призыв 2022 года свердловчане, как и остальные военнослужащие-срочники РФ, не попадут на службу в зону проведения СВО. Об этом заявил врио военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. «Хотел бы вас всех успокоить — вероятности того, что призывники попадут в зону СВО, никакой нет. 100% никто из призывников служить в районах проведения специальной военной операции не будет. Даже никто не будет проходить службу на территории Донецкой, Луганской республик, на территории Запорожской и Херсонской областей. Наши ребята служить там не будут, как и все призывники РФ», — приводит слова Чиркова корреспондент URA.RU. Осенний призыв на военную службу 2022 года в Свердловской области стартовал 1 ноября. В настоящий момент в областном пункте сбора в Егоршино проходит церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока.