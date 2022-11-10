В Свердловской области отправляют срочников на Дальний Восток

Первый эшелон свердловских призывников отправляется на службу на Дальний Восток

11 ноября 2022 в 08:56 Размер текста - 17 +

С первым эшелоном отправится 150 срочников Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино отправляется первый эшелон призывников, состоящий из 150 человек, которым предстоит служба на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В областном пункте сбора началась церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока», — сообщил корреспондент. С первым эшелоном отправляется 150 новобранцев. В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU сообщили, что будущие военнослужащие уедут в сопровождении торжественного оркестра. Осенний призыв в Свердловской области стартовал 1 ноября. Новобранцы отправятся для обучения в соседние регионы или в воинские части, находящиеся в Свердловской области.

В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино отправляется первый эшелон призывников, состоящий из 150 человек, которым предстоит служба на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В областном пункте сбора началась церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока», — сообщил корреспондент. С первым эшелоном отправляется 150 новобранцев. В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU сообщили, что будущие военнослужащие уедут в сопровождении торжественного оркестра. Осенний призыв в Свердловской области стартовал 1 ноября. Новобранцы отправятся для обучения в соседние регионы или в воинские части, находящиеся в Свердловской области.