10 ноября 2022

В Свердловской области отправляют срочников на Дальний Восток

Первый эшелон свердловских призывников отправляется на службу на Дальний Восток
© Служба новостей «URA.RU»
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С первым эшелоном отправится 150 срочников Фото:

В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино отправляется первый эшелон призывников, состоящий из 150 человек, которым предстоит служба на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий.

«В областном пункте сбора началась церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока», — сообщил корреспондент. С первым эшелоном отправляется 150 новобранцев. В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU сообщили, что будущие военнослужащие уедут в сопровождении торжественного оркестра.

Осенний призыв в Свердловской области стартовал 1 ноября. Новобранцы отправятся для обучения в соседние регионы или в воинские части, находящиеся в Свердловской области.

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В свердловском пункте сбора срочников в Егоршино отправляется первый эшелон призывников, состоящий из 150 человек, которым предстоит служба на Дальнем Востоке. Об этом сообщил корреспондент URA.RU с места событий. «В областном пункте сбора началась церемония отправки военнослужащих в воинские части Дальнего Востока», — сообщил корреспондент. С первым эшелоном отправляется 150 новобранцев. В пресс-службе Центрального военного округа URA.RU сообщили, что будущие военнослужащие уедут в сопровождении торжественного оркестра. Осенний призыв в Свердловской области стартовал 1 ноября. Новобранцы отправятся для обучения в соседние регионы или в воинские части, находящиеся в Свердловской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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