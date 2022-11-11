11 ноября 2022

После пожарной тревоги людей эвакуируют из ТРЦ в Кургане. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Проф визит в ТРЦ «ГиперСити». Курган , кинотеатр, мчс россии, кинотеатр гиперсити
Людей эвакуируют из курганского торгового центра (архивное фото) Фото:

В курганском ТРЦ «Гиперсити» проводится эвакуация людей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.

«Люди не в курсе, где пожарные выходы, поэтому толпятся у эскалаторов. Всех от входов попросили отойти, чтобы пожарные подъехали. Многие столпились на улице. К ТРЦ подъехали машины полиции и скорой», — сообщил корреспондент агентства.

В данный момент получить официальные комментарии не удалось. Информация будет дополнена по мере поступления.

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В курганском ТРЦ «Гиперсити» проводится эвакуация людей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Люди не в курсе, где пожарные выходы, поэтому толпятся у эскалаторов. Всех от входов попросили отойти, чтобы пожарные подъехали. Многие столпились на улице. К ТРЦ подъехали машины полиции и скорой», — сообщил корреспондент агентства. В данный момент получить официальные комментарии не удалось. Информация будет дополнена по мере поступления.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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