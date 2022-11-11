Людей эвакуируют из курганского торгового центра (архивное фото)
В курганском ТРЦ «Гиперсити» проводится эвакуация людей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU.
«Люди не в курсе, где пожарные выходы, поэтому толпятся у эскалаторов. Всех от входов попросили отойти, чтобы пожарные подъехали. Многие столпились на улице. К ТРЦ подъехали машины полиции и скорой», — сообщил корреспондент агентства.
В данный момент получить официальные комментарии не удалось. Информация будет дополнена по мере поступления.
Все главные новости Курганской области мы публикуем в нашем telegram-канале, переходите по ссылке: https://t.me/Kurganistan45