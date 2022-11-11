После пожарной тревоги людей эвакуируют из ТРЦ в Кургане. Видео

12 ноября 2022 в 17:39 Размер текста - 17 +

Людей эвакуируют из курганского торгового центра (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В курганском ТРЦ «Гиперсити» проводится эвакуация людей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Люди не в курсе, где пожарные выходы, поэтому толпятся у эскалаторов. Всех от входов попросили отойти, чтобы пожарные подъехали. Многие столпились на улице. К ТРЦ подъехали машины полиции и скорой», — сообщил корреспондент агентства. В данный момент получить официальные комментарии не удалось. Информация будет дополнена по мере поступления.

В курганском ТРЦ «Гиперсити» проводится эвакуация людей. Об этом рассказал корреспондент URA.RU. «Люди не в курсе, где пожарные выходы, поэтому толпятся у эскалаторов. Всех от входов попросили отойти, чтобы пожарные подъехали. Многие столпились на улице. К ТРЦ подъехали машины полиции и скорой», — сообщил корреспондент агентства. В данный момент получить официальные комментарии не удалось. Информация будет дополнена по мере поступления.