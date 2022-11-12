12 ноября 2022

The Sunday Times: глава Минфина Британии обвинил РФ в проблемах Королевства

The Sunday Times: глава Минфина Хант убежден, что РФ спровоцировала рецессию в Великобритании
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Согласно предварительным оценкам, ВВП Великобритании по итогам третьего квартала этого года сократился на 0,2% Фото:

Великобритания сейчас сталкивается с неизбежной рецессией якобы исключительно из-за России. В этом убежден глава Минфина королевства Джереми Хант.

«Это рецессия с маркировкой „сделано в России“, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — утверждает министр, передает газета The Sunday Times. По мнению Джереми Ханта, именно спецоперация России на Украине послужила началу спада экономики Великобритании, поскольку рост цен не лучшим образом повлиял на производительность в различных предприятиях и домохозяйствах страны.

Газета указала, что на прошлой неделе банк Англии предрек Великобритании восьмичетвертную или двухлетнюю рецессию. Хант намерен помочь банку снизить инфляцию, чтобы вернуть стабильность в экономику.

Ранее британская газета The Times писала о том, что Великобритания готовила Украину к войне с Россией до объявления спецоперации. По информации издания, Британия начала подготовку еще за месяц до начала боевых действий.

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Великобритания сейчас сталкивается с неизбежной рецессией якобы исключительно из-за России. В этом убежден глава Минфина королевства Джереми Хант. «Это рецессия с маркировкой „сделано в России“, и нам необходимо восстановить стабильность, чтобы сделать первый шаг к росту», — утверждает министр, передает газета The Sunday Times. По мнению Джереми Ханта, именно спецоперация России на Украине послужила началу спада экономики Великобритании, поскольку рост цен не лучшим образом повлиял на производительность в различных предприятиях и домохозяйствах страны. Газета указала, что на прошлой неделе банк Англии предрек Великобритании восьмичетвертную или двухлетнюю рецессию. Хант намерен помочь банку снизить инфляцию, чтобы вернуть стабильность в экономику. Ранее британская газета The Times писала о том, что Великобритания готовила Украину к войне с Россией до объявления спецоперации. По информации издания, Британия начала подготовку еще за месяц до начала боевых действий.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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