17 ноября 2022

Курганский лимонад станет заменой зарубежной газировке. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Газированная минеральная вода ЧИАССР. Курган, газировка, ЧИАССР
На курганском пищекомбинате выпустят «замену коле» Фото:

Глава города Шадринск Курганской области Антон Мокан рассказал про старт работы над производством лимонада на шадринском пищекомбинате, который может стать заменой для зарубежной колы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«В ближайшее время здесь запустят линию по производству шадринского лимонада. Пищекомбинат работает с 1984 года, минеральная вода под брендом „Шадринская 319“ известна далеко за пределами области. Сейчас завод полностью возобновил свою работу, является участником инвестиционных проектов. Радует, что у предприятия есть планы на развитие», — указано в посте Мокана.

Ранее URA.RU писало, что в курганском супермаркете колу заменяют чеченской газировкой. В торговой сети магазинов «Пятерочка» на прилавках заметили газированную воду из Чеченской республики. В продаже появились лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». Некоторые курганцы считают это хорошей заменой импортной колы.

Глава города Шадринск Антон Мокан и директор шадринского пище комбината Владимир Тропин обсуждают производство лимонада
Фото:
На шадринском пищекомбинате занимаются производством «замены колы»
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Шадринский пищекомбинат занимается производством питьевой и минеральной воды
Фото:

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Глава города Шадринск Курганской области Антон Мокан рассказал про старт работы над производством лимонада на шадринском пищекомбинате, который может стать заменой для зарубежной колы. Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте». «В ближайшее время здесь запустят линию по производству шадринского лимонада. Пищекомбинат работает с 1984 года, минеральная вода под брендом „Шадринская 319“ известна далеко за пределами области. Сейчас завод полностью возобновил свою работу, является участником инвестиционных проектов. Радует, что у предприятия есть планы на развитие», — указано в посте Мокана. Ранее URA.RU писало, что в курганском супермаркете колу заменяют чеченской газировкой. В торговой сети магазинов «Пятерочка» на прилавках заметили газированную воду из Чеченской республики. В продаже появились лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». Некоторые курганцы считают это хорошей заменой импортной колы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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