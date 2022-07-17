В курганском супермаркете колу заменяют чеченской газировкой

В курганских магазинах нашли замену коле Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В магазинах торговой сети «Пятерочка» в Кургане на прилавках заметили газировку из Чеченской республики. В продаже появились лимонад, дюшес и тархун марки «ЧИАССР». Некоторые курганцы считают это хорошей заменой импортной колы. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал один из читателей.

«Был очень удивлен, когда увидел в нашем магазине газировку из Чечни. Сразу вспомнились советские годы. Тот самый вкус — настоящий. Прям ностальгия нахлынула. Ведь сейчас мало делают хорошей газированной воды. В основном всякая химия импортная. А тут газировка из Чечни, которая еще в СССР славилась своим качеством. Правда вот стоит что-то дороговато — 81 рубль за пол литра. Столько же стоит литровая бутылка колы. Но если выбирать между ними, то я лучше возьму чеченскую „ЧИАССР“», — рассказал читатель URA.RU. По словам курганца, в «Пятерочке» уже заметно сократилось количество импортной газировки Coca-Cola. На полках магазинов не осталось продукции объемом на полтора и два литра.

Ранее URA.RU писало, что курганцы в соцсетях обрадовались заявлению компании Coca-Cola об уходе из России. Местные жители считают, что в регионе есть чем заменить импортную газировку. О приостановке деятельности на территории РФ Coca-Cola заявила 8 марта. Решение об уходе с рынка связано со спецоперацией на Украине. Также сообщалось о том, что курганские депутаты сравнили российскую и американскую колу.

В курганских супермаркетах продается газировки из Чечни

Курганцы считают, что чеченская газировка может стать хорошей заменой импортной колы