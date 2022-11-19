В Польше назвали условие для отправки войск на Украину

Политолог Сыкульский: США прикажут Польше отправить войска на Украину, если ВСУ начнет слабеть

20 ноября 2022 в 04:17 Размер текста - 17 +

США могут вынудить польских военных примкнуть к ВСУ Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Соединенные Штаты Америки заставят Польшу отправить свои войска на Украину, если армия Киева начнет слабеть. Так считает политолог Лешек Сыкульский. «Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы предоставить Киеву военную помощь», — говорится в публикации газеты «Gazeta Wyborcza». Польский политолог выразил неуверенность в том, готова ли Польша к такому вызову: «Спросите себя: хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в этот [конфликт]?». По его словам, Варшава уже активно начала готовиться к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют принятые в стране законодательные акты, указал Сыкульский. Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский призвал главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Он убежден, что для всего мира, Украины, Польши, Европы, западных стран было бы лучше, если бы Зеленский «как можно скорее дошел до поиска решения дипломатическим путем, а не только военным».

Соединенные Штаты Америки заставят Польшу отправить свои войска на Украину, если армия Киева начнет слабеть. Так считает политолог Лешек Сыкульский. «Если Украина будет слабеть, американцы будут оказывать давление на польское правительство, чтобы предоставить Киеву военную помощь», — говорится в публикации газеты «Gazeta Wyborcza». Польский политолог выразил неуверенность в том, готова ли Польша к такому вызову: «Спросите себя: хотим ли мы этого, готовы ли мы сегодня вступить в этот [конфликт]?». По его словам, Варшава уже активно начала готовиться к участию в боевых действиях на востоке Украины. Об этом свидетельствуют принятые в стране законодательные акты, указал Сыкульский. Ранее бывший президент Польши Бронислав Коморовский призвал главу Украины Владимира Зеленского начать мирные переговоры с Россией. Он убежден, что для всего мира, Украины, Польши, Европы, западных стран было бы лучше, если бы Зеленский «как можно скорее дошел до поиска решения дипломатическим путем, а не только военным».