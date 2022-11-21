Кириенко, Мединский и Пасечник открыли в ЛНР восстановленный памятник князю Игорю

В Луганской Народной Республики (ЛНР) вблизи Станицы Луганской восстановили памятник князю Игорю. В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента РФ, председатель российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.
«Я всех вас поздравляю с этим праздничным событием, с открытием восстановленного памятника князю Игорю. Очень важно, что восстанавливаются памятники и мирная жизнь в ЛНР», — приводит официальный сайт властей ЛНР слова Кириенко.
Отмечается, что специалисты военно-исторического общества, «с огромным почтением и уважением к этой земле поучаствовали в восстановлении этого мемориала», отметил Мединский. Также Пасечник добавил, что памятник удалось сохранить благодаря волевому решению руководства России. «Я хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Путину, руководству и всем членам РВИО (Российское военно-историческое общество, председателем которого является Мединский — прим. URA.RU) за бережное отношение к нашей истории», — сообщил он.
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В Луганской Народной Республики (ЛНР) вблизи Станицы Луганской восстановили памятник князю Игорю. В церемонии открытия памятника приняли участие первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко, помощник президента РФ, председатель российского военно-исторического общества (РВИО) Владимир Мединский и временно исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник. «Я всех вас поздравляю с этим праздничным событием, с открытием восстановленного памятника князю Игорю. Очень важно, что восстанавливаются памятники и мирная жизнь в ЛНР», — приводит официальный сайт властей ЛНР слова Кириенко. Отмечается, что специалисты военно-исторического общества, «с огромным почтением и уважением к этой земле поучаствовали в восстановлении этого мемориала», отметил Мединский. Также Пасечник добавил, что памятник удалось сохранить благодаря волевому решению руководства России. «Я хотел бы выразить благодарность президенту России Владимиру Путину, руководству и всем членам РВИО (Российское военно-историческое общество, председателем которого является Мединский — прим. URA.RU) за бережное отношение к нашей истории», — сообщил он.