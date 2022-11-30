30 ноября 2022

Мэр Снигиревки заявил об уничтожении более 10 тысяч украинских боевиков

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Юрий Барбашов рассказал о потерях ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Украинские националисты потеряли свыше 10 тысяч человек (солдат и офицеров) под Херсоном еще до отвода Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов.

«Если взять ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за 1,5 месяца украинские силы потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих. Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, которые вот так воюют, они явно преследуют цель — не освобождение территории, а хотят освободить ее от населения, которое называют своим», — слова Юрия Барбашова публикует РИА Новости.

По мнению главы Снигиревского района, украинский режим не заботит, что подобное неумелое командование неизбежно приведет к истреблению всего мужского населения страны. Если ничего не изменится в ближайшем будущем, хватит нескольких месяцев «такой войны», считает Юрий Барбашов.

В начале ноября генерал Суровикин призвал российских военных занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал обеспечить безопасность передислокации российских военных. Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал такое решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат, которые, фактически, находились в окружении.

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Украинские националисты потеряли свыше 10 тысяч человек (солдат и офицеров) под Херсоном еще до отвода Вооруженных сил РФ. Об этом рассказал руководитель Снигиревского района (Херсонская область) Юрий Барбашов. «Если взять ситуацию от Снигиревки до Днепра, на расстоянии этих 20 километров за 1,5 месяца украинские силы потеряла не менее 10 тысяч военнослужащих. Люди, которые вот так относятся к своему личному составу, которые вот так воюют, они явно преследуют цель — не освобождение территории, а хотят освободить ее от населения, которое называют своим», — слова Юрия Барбашова публикует РИА Новости. По мнению главы Снигиревского района, украинский режим не заботит, что подобное неумелое командование неизбежно приведет к истреблению всего мужского населения страны. Если ничего не изменится в ближайшем будущем, хватит нескольких месяцев «такой войны», считает Юрий Барбашов. В начале ноября генерал Суровикин призвал российских военных занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Минобороны Сергей Шойгу приказал обеспечить безопасность передислокации российских военных. Лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал такое решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат, которые, фактически, находились в окружении.
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