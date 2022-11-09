Кадыров: Суровикин своим решением спас тысячу солдат 09 ноября 2022 в 21:49 Размер текста - 17 + Кадыров поддержал решение Суровикина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Приняв решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин спал тысячу солдат, фактически находящихся в окружении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке. «Не надо говорить о „сдаче“ Херсона. „Сдают“ вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ранее Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. Приняв решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин спал тысячу солдат, фактически находящихся в окружении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке. «Не надо говорить о „сдаче“ Херсона. „Сдают“ вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ранее Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям