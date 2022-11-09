Кадыров: Суровикин своим решением спас тысячу солдат

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
XIX съезд всероссийской политической партии
Кадыров поддержал решение Суровикина Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Приняв решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин спал тысячу солдат, фактически находящихся в окружении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке.

«Не надо говорить о „сдаче“ Херсона. „Сдают“ вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики.

Ранее Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных.

Все, что нужно знать о мобилизации и СВО, — каждый вечер в одном письме. Подписывайтесь на нашу эксклюзивную рассылку !
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Приняв решение об отводе войск из Херсона на левый берег Днепра, командующий объединенной группировкой ВС РФ в зоне СВО Сергей Суровикин спал тысячу солдат, фактически находящихся в окружении. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. «Генерал Суровикин сделал сложный, но верный выбор между бессмысленными жертвами ради громких заявлений и спасением бесценных жизней солдат», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Он подчеркнул, что Херсон — «очень сложный участок без возможности стабильного регулярного подвоза боеприпасов и формирования крепкого, надежного тыла». Поэтому в данной ситуации «генерал поступил мудро и дальновидно» — вывез мирное население и отдал приказ о перегруппировке. «Не надо говорить о „сдаче“ Херсона. „Сдают“ вместе с бойцами. А Суровикин и солдат бережет, и занимает более выгодную стратегическую позицию — удобную, безопасную», — подчеркнул Кадыров. Он отметил, что Суровикин поступил как настоящий боевой генерал, не боящийся критики. Ранее Суровикин принял решение отвести войска из Херсона и занять оборону на левом берегу Днепра. Его поддержал глава Минобороны Сергей Шойгу, приказав обеспечить безопасность передислокации российских военных.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...