Политолог раскрыл стратегию Суровикина, командующего спецоперацией

29 ноября 2022 в 19:59 Размер текста - 17 +

Суровикин желает добиться победы по науке, заявил политолог Фото: Минобороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Стратегия командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина заключается в научном подходе, который не терпит принятия решений на основе эмоций. Об этом рассказал политолог Роман Алехин. «Стратегия, которую выбрал генерал Суровикин — это стратегия победы по науке», — цитирует Алехина издание Daily Moscow. Он выразил надежду, что генерал не будет поддаваться эмоциональному влиянию населения и тех политиков, которые неосмотрительно подталкивают к достижению побед любой ценой к определенным датам. «В действиях генерала Суровикина уже прослеживается владение искусством войны», — добавляет политолог. Командующий группировкой войск показывает готовность к исправлению своих ошибок, а также ошибок, которые достались ему от предшественников. Среди промахов, доставшихся от предшественников, называются те, которые были допущены при мобилизации прошлым руководством. Разумность в действиях Суровикина прослеживается в отходе из Херсона, формировании оборонительных сооружений и хирургической точности при совершении операций в районе Артемовска. Ранее генерал Суровикин призвал российские войска занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал это решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат.

Стратегия командующего Объединенной группировкой войск Сергея Суровикина заключается в научном подходе, который не терпит принятия решений на основе эмоций. Об этом рассказал политолог Роман Алехин. «Стратегия, которую выбрал генерал Суровикин — это стратегия победы по науке», — цитирует Алехина издание Daily Moscow. Он выразил надежду, что генерал не будет поддаваться эмоциональному влиянию населения и тех политиков, которые неосмотрительно подталкивают к достижению побед любой ценой к определенным датам. «В действиях генерала Суровикина уже прослеживается владение искусством войны», — добавляет политолог. Командующий группировкой войск показывает готовность к исправлению своих ошибок, а также ошибок, которые достались ему от предшественников. Среди промахов, доставшихся от предшественников, называются те, которые были допущены при мобилизации прошлым руководством. Разумность в действиях Суровикина прослеживается в отходе из Херсона, формировании оборонительных сооружений и хирургической точности при совершении операций в районе Артемовска. Ранее генерал Суровикин призвал российские войска занять оборону по левому берегу Днепра и отойти из Херсона. Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров поддержал это решение, так как оно позволяет сохранить тысячи жизней российских солдат.