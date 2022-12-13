Студент 3 курса института математики и интеллектуальных систем КГУ представил веб-браузер на конкурс IT-перспектива Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Студент Курганского государственного университета Степан Стоянов создал веб-браузер с возможностью быстрого просмотра новостных ресурсов без рекламы. Свой проект он представил на конкурс «IT-перспектива» для студентов высших и средних учебных заведений Курганской области и занял третье призовое место в индивидуальном зачете, рассказали URA.RU в IT-компании «Maxim Technology».

«На сегодняшний день существует множество браузеров — и все они похожи друг на друга как внешним видом, так и функциональными возможностями. Я выбрал эту тему, потому что хотел создать максимально минималистичный веб-обозреватель без лишних „плюшек“, которые сильно влияют на производительность самого приложения. Помимо этого, мне захотелось внедрить функционал просмотра новостей, так как сейчас трудно найти информацию без огромного количества рекламы. В моем же браузере в блоке новостей нет рекламы, информационный мусор отсутствует, а значит, и просмотр контента становится более комфортным. Также реализована возможность формирования новостей на основании предпочтений пользователя, что является немаловажным преимуществом моего проекта», — рассказал Стоянов о своем проекте.

Студент отметил, что удобство созданного им браузера оценили друзья. Сейчас ребята пользуются этим приложением. Стоянов проходил практику в компании Maxim Technology и недавно начал работать в группе разработки инфраструктурных сервисов. Наставник Степана — инженер-программист Андрей Ядрышников увидел в нем потенциал неплохого разработчика.

Конкурс проектов «IT-перспектива» среди студентов организовали компания «Maxim Technology», департамент информационных технологий и цифрового развития Курганской области и ГАОУ ДПО ИРОСТ. Задача конкурса — популяризация IT-профессий и знакомство студентов с вакансиями на территории Курганской области, отбор кандидатов на прохождение практик и стажировок на базе крупнейшей IT-компании региона. Он проводился в первые, но организаторы планируют сделать его ежегодным.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тысяч человек подали заявки на обучение в сфере ИТ. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.