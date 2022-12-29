Мэр Ясиноватой поблагодарил власти Челябинской области за новогодние подарки для детей. Видео

30 декабря 2022 в 13:54 Размер текста - 17 +

Детям вручили подарки в рамках новогодней акции "елка желаний" Вадим Ахметов © URA.RU Глава Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко поблагодарил власти Челябинской области за новогодние подарки для детей. По словам Шевченко, челябинские чиновники исполнили мечты 30 детишек города. «Администрация города передала детям подарки: планшеты, велосипеды, конструкторы, игрушки, самокат, смартфоны и, конечно же, сладкие подарки с наилучшими пожеланиями в Новом году. Спасибо Вам за положительные эмоции и улыбки наших деток», - написал Шевченко в своем telegram-канале. Он выразил благодарность губернатору области Алексею Текслеру, депутатам заксобрания региона, а также руководителям муниципальных органов и представителям бизнеса. Они, по словам Шевченко, сделали праздник для детей по настоящему волшебным. Все подарки были отправлены в подшефные города в рамках всероссийской акции «Елка желаний». С такой елки в Кремле Текслер снял шар с желанием ребенка из ДНР , который просил Деда Мороза подарить ему умную колонку. Глава региона принялся за исполнение желание прям во время мероприятия.

Глава Ясиноватой (ДНР) Дмитрий Шевченко поблагодарил власти Челябинской области за новогодние подарки для детей. По словам Шевченко, челябинские чиновники исполнили мечты 30 детишек города. «Администрация города передала детям подарки: планшеты, велосипеды, конструкторы, игрушки, самокат, смартфоны и, конечно же, сладкие подарки с наилучшими пожеланиями в Новом году. Спасибо Вам за положительные эмоции и улыбки наших деток», - написал Шевченко в своем telegram-канале. Он выразил благодарность губернатору области Алексею Текслеру, депутатам заксобрания региона, а также руководителям муниципальных органов и представителям бизнеса. Они, по словам Шевченко, сделали праздник для детей по настоящему волшебным. Все подарки были отправлены в подшефные города в рамках всероссийской акции «Елка желаний». С такой елки в Кремле Текслер снял шар с желанием ребенка из ДНР , который просил Деда Мороза подарить ему умную колонку. Глава региона принялся за исполнение желание прям во время мероприятия.