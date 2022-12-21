Челябинский губернатор в Кремле узнал новогодние желания двух детей. Видео

Губернатор Текслер принял участие в «Елке желаний» в Кремле

22 декабря 2022 в 16:49 Размер текста - 17 +

Алексей Текслер подарит новогодние подарки детям из Челябинской области и ДНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 декабря в Кремле узнал новогодние желания, двух детей: из родного региона и ДНР. Их главе региона надо будет обязательно исполнить. «Несколько желаний. Четырехлетний Кирилл из Челябинской области мечтает об игрушке, а ребенок из ДНР о умной колонке», — сообщил Текслер журналистам. Глава региона отметили, что в Челябинской области также, как и по всей стране, активно проходит «Елка желаний», семьям оказывается помощь. По его словам, выбрать игрушку, которую он подарит Кириллу из Челябинска, ему поможет супруга. «Елка желаний» проводится по всей стране четвертый год. В этом году в Челябинской области акция стартовала 17 декабря. В первую очередь новогодние мечты исполнят для детей военнослужащих.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 22 декабря в Кремле узнал новогодние желания, двух детей: из родного региона и ДНР. Их главе региона надо будет обязательно исполнить. «Несколько желаний. Четырехлетний Кирилл из Челябинской области мечтает об игрушке, а ребенок из ДНР о умной колонке», — сообщил Текслер журналистам. Глава региона отметили, что в Челябинской области также, как и по всей стране, активно проходит «Елка желаний», семьям оказывается помощь. По его словам, выбрать игрушку, которую он подарит Кириллу из Челябинска, ему поможет супруга. «Елка желаний» проводится по всей стране четвертый год. В этом году в Челябинской области акция стартовала 17 декабря. В первую очередь новогодние мечты исполнят для детей военнослужащих.