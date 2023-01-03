Жители Ноябрьска раскритиковали молочную продукцию. Фото

04 января 2023 в 03:37 Размер текста - 17 +

В Ноябрьске жители критикуют качество продукции местной молочной кухни Фото: Анна Майорова © URA.RU Жители Ноябрьска пожаловались на молочную продукцию, предназначенную для детского питания. Анонимный пост опубликован в группе «НТР| НеТипичные Родители Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, чьи детки получают молочку, довольны ли вы новой молочной кухней? 2 января когда пришли на молочку выдали творог от 1 января, хотя срок реализации продукта, как указан на их продуктах 24 часа», — написал пользователь в соцсети. Пост набрал более 70 комментариев, в которых пользователи жалуются на качество молочной продукции. «Биолакт вообще не вкусный, жидкий, ребенок даже не ел», — написала Юля. «Наринэ» вообще ужасное, также сегодня биолакта нет», — сообщила Галина. «Получила молоко, оно с комочками, прокисло», — пожаловалась Эмилия. «Вся продукция имеет срок годности 72 часа, что соответствует техзаданию к контракту на поставку продукции молочной кухни, заключенного с НЦГБ. Дата ставится на момент производства. Выдача производится на один день, вперед не выдается, поэтому продукция не может быть просроченной», — прокомментировали ситуацию со сроком годности продукта представители администрации Ноябрьска в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме и Пангодах беременным женщинам и кормящим матерям будут выдавать по 800 рублей в месяц на молочную продукцию. Эта мера начнет действовать с 1 апреля 2023 года. Фото: группа «НТР| НеТипичные Родители Ноябрьска», Вк Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Ноябрьска пожаловались на молочную продукцию, предназначенную для детского питания. Анонимный пост опубликован в группе «НТР| НеТипичные Родители Ноябрьска» в социальной сети «ВКонтакте». «Уважаемые родители, чьи детки получают молочку, довольны ли вы новой молочной кухней? 2 января когда пришли на молочку выдали творог от 1 января, хотя срок реализации продукта, как указан на их продуктах 24 часа», — написал пользователь в соцсети. Пост набрал более 70 комментариев, в которых пользователи жалуются на качество молочной продукции. «Биолакт вообще не вкусный, жидкий, ребенок даже не ел», — написала Юля. «Наринэ» вообще ужасное, также сегодня биолакта нет», — сообщила Галина. «Получила молоко, оно с комочками, прокисло», — пожаловалась Эмилия. «Вся продукция имеет срок годности 72 часа, что соответствует техзаданию к контракту на поставку продукции молочной кухни, заключенного с НЦГБ. Дата ставится на момент производства. Выдача производится на один день, вперед не выдается, поэтому продукция не может быть просроченной», — прокомментировали ситуацию со сроком годности продукта представители администрации Ноябрьска в социальной сети. Ранее URA.RU рассказало, что в Надыме и Пангодах беременным женщинам и кормящим матерям будут выдавать по 800 рублей в месяц на молочную продукцию. Эта мера начнет действовать с 1 апреля 2023 года.