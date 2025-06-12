12 июня 2025
11 июня 2025

Нового судью назначил Путин в ЯНАО

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Указ о назначении подписан президентом 12 июня
Указ о назначении подписан президентом 12 июня Фото:

В Ноябрьске (ЯНАО) новым городским судьей назначена Наталья Щеглова. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.

«Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Ноябрьского городского суда Щеглову Наталью Геннадьевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

URA.RU стало жертвой провокации — наш редактор арестован на 2 месяца за подозрение во взятке в 20 тысяч рублей родному дяде. Несмотря на давление, мы продолжаем рассказывать о главных новостях страны и мира. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ноябрьске (ЯНАО) новым городским судьей назначена Наталья Щеглова. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин. «Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Ноябрьского городского суда Щеглову Наталью Геннадьевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...