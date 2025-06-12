Нового судью назначил Путин в ЯНАО

Указ о назначении подписан президентом 12 июня
В Ноябрьске (ЯНАО) новым городским судьей назначена Наталья Щеглова. Соответствующий указ накануне подписал президент России Владимир Путин.
«Назначить в Ямало-Ненецком автономном округе судьей Ноябрьского городского суда Щеглову Наталью Геннадьевну», — гласит текст указа. Документ подписан 12 июня текущего года и опубликован на официальном портале правовой информации. Согласно указу, судья назначается на шестилетний срок.
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