Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО

09 июня 2025 в 15:24 Размер текста - 17 +

В команде губернатора Артюхова новый игрок - URA.RU давало инсайд еще за два месяца до назначения Фото: пресс-служба правительства ЯНАО новость из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства. «Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора. О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства. «Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора. О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.