08 июня 2025

Гурария назначили новым замгубернатора ЯНАО. Инсайд URA.RU подтвердился

Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В команде губернатора Артюхова новый игрок - URA.RU давало инсайд еще за два месяца до назначения
В команде губернатора Артюхова новый игрок - URA.RU давало инсайд еще за два месяца до назначения Фото:
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Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО

Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства.

«Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора.

О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.

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Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства. «Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора. О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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