Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства.
«Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора.
О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.
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Бывший сотрудник уральского полпредства Евгений Гурарий назначен заместителем губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова, сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Как и сообщало URA.RU за два месяца до назначения, Гурарий получил часть полномочий первого зама Ирины Новоселовой и получил в распоряжение аппарат губернатора и еще два ведомства. «Соответствующее распоряжение подписал глава региона Дмитрий Артюхов. Евгений Гурарий будет курировать аппарат губернатора ЯНАО, государственно-правовой департамент и департамент государственного заказа округа», — сообщает пресс-служба губернатора. О назначении Евгения Гурария заместителем губернатора ЯНАО стало известно еще в апреле 2025 года, когда он прибыл в Салехард и начал готовиться к вступлению в должность. Тогда источники URA.RU сообщали, что Гурарий получит под контроль аппарат губернатора, при этом перестановок в команде правительства не планировалось. Информационное агентство первым сообщило о переходе чиновника из уральского полпредства в правительство Ямала.