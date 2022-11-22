В двух районах ЯНАО женщинам выдадут по 800 рублей на месяц на молочную продукцию

23 ноября 2022 в 13:26 Размер текста - 17 +

Женщины смогут выбрать каши и молочные продукты на свое усмотрение Фото: Анна Майорова © URA.RU В Надыме и Пангодах (ЯНАО) беременным и кормящим женщинам будут выдавать 800 рублей ежемесячно на молочную продукцию, дети до одного года и до трех лет смогут получить 6500 и 2000 рублей соответственно. Об этом говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. «Проектом постановления планируется организовать с 1 апреля 2023 года пилотный проект в Надыме и Пангодах по обеспечению некоторых ямальцев полноценным питанием с использованием электронного сертификата», — говорится в правительстве. Сертификат положен беременным и кормящим женщинам и детям до трех лет при наличии медицинских показаний. Отмечается, что на получение ежемесячного электронного сертификата смогут претендовать малоимущие и дети инвалиды. В зависимости от категории граждан ежемесячное пособие будет от 800, до 6,5 тысячи рублей, женщины смогут выбрать и приобрести необходимые продукты питания в соотношении с перечнем. По округу проект начнет действовать в случае его популярности. Ранее URA.RU рассказывало, что детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка заменили на сертификат. Коробку с вещами будут получать при рождении первенца.

В Надыме и Пангодах (ЯНАО) беременным и кормящим женщинам будут выдавать 800 рублей ежемесячно на молочную продукцию, дети до одного года и до трех лет смогут получить 6500 и 2000 рублей соответственно. Об этом говорится на официальном сайте правительства ЯНАО. «Проектом постановления планируется организовать с 1 апреля 2023 года пилотный проект в Надыме и Пангодах по обеспечению некоторых ямальцев полноценным питанием с использованием электронного сертификата», — говорится в правительстве. Сертификат положен беременным и кормящим женщинам и детям до трех лет при наличии медицинских показаний. Отмечается, что на получение ежемесячного электронного сертификата смогут претендовать малоимущие и дети инвалиды. В зависимости от категории граждан ежемесячное пособие будет от 800, до 6,5 тысячи рублей, женщины смогут выбрать и приобрести необходимые продукты питания в соотношении с перечнем. По округу проект начнет действовать в случае его популярности. Ранее URA.RU рассказывало, что детский набор «Малышу Ямала» при рождении второго ребенка заменили на сертификат. Коробку с вещами будут получать при рождении первенца.