12 июня 2025

Мэр Трапезников разбирает завалы в пострадавшем от паводка Тарко-Сале. Видео

Волонтеры во главе с мэром Пуровского района разбирают завалы в Тарко-Сале
© Служба новостей «URA.RU»
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Глава Пуровского района Трапезников помогает прибраться в Тарко-Сале (фото из архива)
Глава Пуровского района Трапезников помогает прибраться в Тарко-Сале (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Ледоход и паводок на Ямале

Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников с командой волонтеров лично участвует в уборке территории, пострадавшей от паводка. Сегодня, 13 июня, мэр работал на территории Ближних дач.

«Добрый день, земляки. Второй день продолжается экологическая акция. Трудимся в классическом режиме», — рассказал Кирилл Трапезников на видео, опубликованном в личном telegram-канале.

Мотопомпы работают на осушке территории. За сутки 12 июня воду откачали с 24 участков. Снижается и уровень воды в Пуре. Мэр с командой волонтеров помогает убрать мусор, который нанесло паводком.

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Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников с командой волонтеров лично участвует в уборке территории, пострадавшей от паводка. Сегодня, 13 июня, мэр работал на территории Ближних дач. «Добрый день, земляки. Второй день продолжается экологическая акция. Трудимся в классическом режиме», — рассказал Кирилл Трапезников на видео, опубликованном в личном telegram-канале. Мотопомпы работают на осушке территории. За сутки 12 июня воду откачали с 24 участков. Снижается и уровень воды в Пуре. Мэр с командой волонтеров помогает убрать мусор, который нанесло паводком.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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