Глава Пуровского района Трапезников помогает прибраться в Тарко-Сале (фото из архива)
новость из сюжетаЛедоход и паводок на Ямале
Глава Пуровского района ЯНАО Кирилл Трапезников с командой волонтеров лично участвует в уборке территории, пострадавшей от паводка. Сегодня, 13 июня, мэр работал на территории Ближних дач.
«Добрый день, земляки. Второй день продолжается экологическая акция. Трудимся в классическом режиме», — рассказал Кирилл Трапезников на видео, опубликованном в личном telegram-канале.
Мотопомпы работают на осушке территории. За сутки 12 июня воду откачали с 24 участков. Снижается и уровень воды в Пуре. Мэр с командой волонтеров помогает убрать мусор, который нанесло паводком.
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