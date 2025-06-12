12 июня 2025
11 июня 2025

На переправе Салехард — Лабытнанги скопилась очередь из автомобилей. Фото

На переправе Салехард - Лабытнанги скопилась очередь из автомобилей
© Служба новостей «URA.RU»
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Паромная переправа 13 июня работает в ограниченном режиме
Паромная переправа 13 июня работает в ограниченном режиме Фото:

На переправе между Салехардом и Лабытнанги скопилась очередь автомобилей. На утро 13 июня переправа работает в ограниченном режиме, сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».

Очередь со стороны Салехарда 13 июня
Очередь со стороны Салехарда 13 июня
Фото:

«Пробный рейс с пассажирами и легковыми автомобилями в 06:00. Переправа работает в ограниченном режиме. На линии четыре парома», — сообщает по запросу бот в мессенджере.

Со стороны Салехарда скопилась очередь. Это видно с помощью онлайн-камер «Ростелеком».

Работу переправы приостановили вечером 12 июня. Причиной стала большая волна из-за сильного ветра.

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На переправе между Салехардом и Лабытнанги скопилась очередь автомобилей. На утро 13 июня переправа работает в ограниченном режиме, сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД». «Пробный рейс с пассажирами и легковыми автомобилями в 06:00. Переправа работает в ограниченном режиме. На линии четыре парома», — сообщает по запросу бот в мессенджере. Со стороны Салехарда скопилась очередь. Это видно с помощью онлайн-камер «Ростелеком». Работу переправы приостановили вечером 12 июня. Причиной стала большая волна из-за сильного ветра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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