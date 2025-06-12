На переправе Салехард - Лабытнанги скопилась очередь из автомобилей

Паромная переправа 13 июня работает в ограниченном режиме
На переправе между Салехардом и Лабытнанги скопилась очередь автомобилей. На утро 13 июня переправа работает в ограниченном режиме, сообщает telegram-бот «Переправа ЛБТ-СХД».
Очередь со стороны Салехарда 13 июня
«Пробный рейс с пассажирами и легковыми автомобилями в 06:00. Переправа работает в ограниченном режиме. На линии четыре парома», — сообщает по запросу бот в мессенджере.
Со стороны Салехарда скопилась очередь. Это видно с помощью онлайн-камер «Ростелеком».
Работу переправы приостановили вечером 12 июня. Причиной стала большая волна из-за сильного ветра.
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