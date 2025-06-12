Информация о пострадавших в ДТП не уточняется
В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 июня произошло ДТП на Ленинградском проспекте. Здесь столкнулись два легковых авто и велосипедист. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.
Подробности ДТП уточняются
«Авария в Новом Уренгое на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, столкнулись две легковушки и несовершеннолетний велосипедист», — сообщает telegram-канале «Север-Пресс».
Есть ли в ДТП пострадавшие — не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО. Ответ ожидается.
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