12 июня 2025
11 июня 2025

В Новом Уренгое столкнулись два автомобиля и велосипедист. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Информация о пострадавших в ДТП не уточняется
Информация о пострадавших в ДТП не уточняется Фото:

В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 июня произошло ДТП на Ленинградском проспекте. Здесь столкнулись два легковых авто и велосипедист. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети.

Подробности ДТП уточняются
Подробности ДТП уточняются
Фото:

«Авария в Новом Уренгое на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, столкнулись две легковушки и несовершеннолетний велосипедист», — сообщает telegram-канале «Север-Пресс».

Есть ли в ДТП пострадавшие — не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО. Ответ ожидается.

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В Новом Уренгое (ЯНАО) 12 июня произошло ДТП на Ленинградском проспекте. Здесь столкнулись два легковых авто и велосипедист. О произошедшем очевидцы сообщили в соцсети. «Авария в Новом Уренгое на Ленинградском проспекте. По предварительным данным, столкнулись две легковушки и несовершеннолетний велосипедист», — сообщает telegram-канале «Север-Пресс». Есть ли в ДТП пострадавшие — не уточняется. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу Госавтоинспекции ЯНАО. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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