В Челябинской области в полтора раза вырос спрос на лекарства в канун Нового года

10 января 2023 в 11:05 Размер текста - 17 +

В Челябинской области спрос на лекарства в канун Нового года и каникулы вырос в полтора раза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Челябинской области спрос на товары на сайтах аптек вырос в полтора раза 29 декабря. О повышении интернет трафика на аптечных сайтах URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Самым популярным днем для покупок в аптеках стало 29 декабря, спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна обращений зафиксирована 4 и 5 января этого года. В рейтинге самых востребованных сайтов оказались и сервисы с доставкой продуктов с пиком посещаемости 29 и 30 декабря», — уточнили аналитики. Использование мобильного интернета в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Притом обычных звонков стало меньше на 7%., разговоры перешли в мессенджеры. По использованию лидерами стали Telegram с 69% от общего трафика на мессенджеры и What’s App с 29%. Первое место среди социальных сетей занял «ВКонтакте», на который пришлось 80% от их трафика. Ранее аналитики выяснили, что челябинцы полюбили ролевые игры и виртуальный футбол. Притом 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны.

В Челябинской области спрос на товары на сайтах аптек вырос в полтора раза 29 декабря. О повышении интернет трафика на аптечных сайтах URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Самым популярным днем для покупок в аптеках стало 29 декабря, спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна обращений зафиксирована 4 и 5 января этого года. В рейтинге самых востребованных сайтов оказались и сервисы с доставкой продуктов с пиком посещаемости 29 и 30 декабря», — уточнили аналитики. Использование мобильного интернета в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Притом обычных звонков стало меньше на 7%., разговоры перешли в мессенджеры. По использованию лидерами стали Telegram с 69% от общего трафика на мессенджеры и What’s App с 29%. Первое место среди социальных сетей занял «ВКонтакте», на который пришлось 80% от их трафика. Ранее аналитики выяснили, что челябинцы полюбили ролевые игры и виртуальный футбол. Притом 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны.