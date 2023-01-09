В Челябинской области в полтора раза вырос спрос на лекарства в канун Нового года

В Челябинской области спрос на товары на сайтах аптек вырос в полтора раза 29 декабря. О повышении интернет трафика на аптечных сайтах URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон».
«Самым популярным днем для покупок в аптеках стало 29 декабря, спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна обращений зафиксирована 4 и 5 января этого года. В рейтинге самых востребованных сайтов оказались и сервисы с доставкой продуктов с пиком посещаемости 29 и 30 декабря», — уточнили аналитики.
Использование мобильного интернета в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Притом обычных звонков стало меньше на 7%., разговоры перешли в мессенджеры. По использованию лидерами стали Telegram с 69% от общего трафика на мессенджеры и What’s App с 29%. Первое место среди социальных сетей занял «ВКонтакте», на который пришлось 80% от их трафика.
Ранее аналитики выяснили, что челябинцы полюбили ролевые игры и виртуальный футбол. Притом 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны.
Тысячи челябинцев читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог».
В Челябинской области спрос на товары на сайтах аптек вырос в полтора раза 29 декабря. О повышении интернет трафика на аптечных сайтах URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МегаФон». «Самым популярным днем для покупок в аптеках стало 29 декабря, спрос вырос в 1,5 раза по сравнению с обычным днем месяца. Вторая волна обращений зафиксирована 4 и 5 января этого года. В рейтинге самых востребованных сайтов оказались и сервисы с доставкой продуктов с пиком посещаемости 29 и 30 декабря», — уточнили аналитики. Использование мобильного интернета в новогодние праздники увеличилось на 15% по сравнению с прошлым годом. Притом обычных звонков стало меньше на 7%., разговоры перешли в мессенджеры. По использованию лидерами стали Telegram с 69% от общего трафика на мессенджеры и What’s App с 29%. Первое место среди социальных сетей занял «ВКонтакте», на который пришлось 80% от их трафика. Ранее аналитики выяснили, что челябинцы полюбили ролевые игры и виртуальный футбол. Притом 70% гейм-трафика приходилось на смартфоны.