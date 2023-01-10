В Краснодарском крае неизвестные сожгли архив с уголовными делами

10 января 2023 в 12:14 Размер текста - 17 +

В результате пожара сгорело более 500 уголовных дел Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Новокубанске Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний. Было сожжено более 500 дел отбывших наказание людей. «Пожар в одноэтажном здании архива на Кооперативной улице Новокубанска начался поздно ночью. Горели около 20 квадратных метров. Огонь уничтожил 500-800 архивных дел лиц, отбывших наказание», — пишет Baza. Пожар окончательно потушили лишь к утру. Его площадь составила 20 квадратных метров. В качестве предварительной причины отметили поджог. С недавнего времени в России участились случаи поджогов. Так, в Братске (Иркутская область) неизвестный мужчина пробрался на территорию военкомата и поджег его, пишет Life .

В Новокубанске Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний. Было сожжено более 500 дел отбывших наказание людей. «Пожар в одноэтажном здании архива на Кооперативной улице Новокубанска начался поздно ночью. Горели около 20 квадратных метров. Огонь уничтожил 500-800 архивных дел лиц, отбывших наказание», — пишет Baza. Пожар окончательно потушили лишь к утру. Его площадь составила 20 квадратных метров. В качестве предварительной причины отметили поджог. С недавнего времени в России участились случаи поджогов. Так, в Братске (Иркутская область) неизвестный мужчина пробрался на территорию военкомата и поджег его, пишет Life.