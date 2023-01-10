В Краснодарском крае неизвестные сожгли архив с уголовными делами

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Пожар в здании Центрального Научно-исследовательского института металлургии и материалов (НИИ ЦНИИМ). Екатеринбург, последствия пожара
В результате пожара сгорело более 500 уголовных дел Фото:

В Новокубанске Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний. Было сожжено более 500 дел отбывших наказание людей.

«Пожар в одноэтажном здании архива на Кооперативной улице Новокубанска начался поздно ночью. Горели около 20 квадратных метров. Огонь уничтожил 500-800 архивных дел лиц, отбывших наказание», — пишет Baza. Пожар окончательно потушили лишь к утру. Его площадь составила 20 квадратных метров. В качестве предварительной причины отметили поджог.

С недавнего времени в России участились случаи поджогов. Так, в Братске (Иркутская область) неизвестный мужчина пробрался на территорию военкомата и поджег его, пишет Life.

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В Новокубанске Краснодарского края неизвестные подожгли архив Федеральной службы исполнения наказаний. Было сожжено более 500 дел отбывших наказание людей. «Пожар в одноэтажном здании архива на Кооперативной улице Новокубанска начался поздно ночью. Горели около 20 квадратных метров. Огонь уничтожил 500-800 архивных дел лиц, отбывших наказание», — пишет Baza. Пожар окончательно потушили лишь к утру. Его площадь составила 20 квадратных метров. В качестве предварительной причины отметили поджог. С недавнего времени в России участились случаи поджогов. Так, в Братске (Иркутская область) неизвестный мужчина пробрался на территорию военкомата и поджег его, пишет Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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