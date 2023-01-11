11 января 2023

Пермский край вошел в лидеры по числу IT-проектов для инвесторов

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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На онлайн-платформе размещено 128 проектов Пермского края Фото:

Пермский край представил почти 130 высокотехнологичных проектов на федеральной платформе — Цифровой карте экосистемы НТИ (Национальной технологической инициативы). Это позволит инвесторам ознакомиться онлайн с IT-проектами. Согласно данным ресурса, Прикамье занимает третью строчку по количеству размещенных проектов. Информация появилась на сайте губернатора Пермского края.

«Цифровая карта экосистемы НТИ с дашбордом по Пермскому краю будет служить дополнительным инструментом для представления проектов потенциальным инвесторам», — сообщается на сайте. Всего представлены 128 пермских проектов.Москва занимает первое место, разместив 701 проект. На втором месте Санкт-Петербург — 334 проекта.

Разработка интерактивного дашборда поможет инвесторам ознакомиться с проектами, компаниями и продуктами Прикамья и вложить средства в развитие высоких технологий в регионе. Директор по развитию технологических сообществ АНО «Платформа НТИ» Лиана Кобзева отметила большой потенциал развития проектов из Пермского края.

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Пермский край представил почти 130 высокотехнологичных проектов на федеральной платформе — Цифровой карте экосистемы НТИ (Национальной технологической инициативы). Это позволит инвесторам ознакомиться онлайн с IT-проектами. Согласно данным ресурса, Прикамье занимает третью строчку по количеству размещенных проектов. Информация появилась на сайте губернатора Пермского края. «Цифровая карта экосистемы НТИ с дашбордом по Пермскому краю будет служить дополнительным инструментом для представления проектов потенциальным инвесторам», — сообщается на сайте. Всего представлены 128 пермских проектов.Москва занимает первое место, разместив 701 проект. На втором месте Санкт-Петербург — 334 проекта. Разработка интерактивного дашборда поможет инвесторам ознакомиться с проектами, компаниями и продуктами Прикамья и вложить средства в развитие высоких технологий в регионе. Директор по развитию технологических сообществ АНО «Платформа НТИ» Лиана Кобзева отметила большой потенциал развития проектов из Пермского края.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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