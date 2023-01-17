17 января 2023

Челябинского военного осудили за пьяное ДТП

© Служба новостей «URA.RU»
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Военный отделался штрафом в 30 тысяч рублей Фото:

Военного из Чебаркуля (Челябинская область) осудили на 30 тысяч рублей за пьяное ДТП, с места которого он скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, вместо ареста военный будет наказан командиром части.

«Военнослужащий управлял автомобилем, не имея на то права, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП и скрылся. Производство по делу прекращено на основании ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ и указанные материалы направлены командиру войсковой части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там пояснили, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, к военнослужащему административный арест не применяется. После получения материалов дела командир части вправе применить иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ.

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Военного из Чебаркуля (Челябинская область) осудили на 30 тысяч рублей за пьяное ДТП, с места которого он скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, вместо ареста военный будет наказан командиром части. «Военнослужащий управлял автомобилем, не имея на то права, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП и скрылся. Производство по делу прекращено на основании ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ и указанные материалы направлены командиру войсковой части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там пояснили, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, к военнослужащему административный арест не применяется. После получения материалов дела командир части вправе применить иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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