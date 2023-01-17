Челябинского военного осудили за пьяное ДТП

Военный отделался штрафом в 30 тысяч рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Военного из Чебаркуля (Челябинская область) осудили на 30 тысяч рублей за пьяное ДТП, с места которого он скрылся. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, вместо ареста военный будет наказан командиром части.

«Военнослужащий управлял автомобилем, не имея на то права, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил ДТП и скрылся. Производство по делу прекращено на основании ч. 2 ст. 24.5 КоАП РФ и указанные материалы направлены командиру войсковой части для привлечения военнослужащего к дисциплинарной ответственности», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там пояснили, что в соответствии с ч. 2 ст. 3.9 КоАП РФ, к военнослужащему административный арест не применяется. После получения материалов дела командир части вправе применить иные меры воздействия в соответствии с законодательством РФ.