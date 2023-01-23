Французы высмеяли просьбу Зеленского отправить на Украину еще больше оружия

Пользователи Twitter пошутили над Зеленским, сказав, что якобы Путин собирается отправить ракеты на Украину

23 января 2023 в 23:56 Размер текста - 17 +

Французы в Twitter посоветовали Зеленскому просить новые ракеты не у Парижа, а у Путина Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Французских пользователей Twitter возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ему больше оружия. Свои комментарии они оставили под постом лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, который сравнил Зеленского с мафиози, отметив, что тот попросил поставить на Украину «еще больше танков, ракет, оружия». «Я слышал, что [президент России Владимир] Путин тоже собирается послать ему ракеты», — пошутил француз Wiel Luc. «Эти последние 3 года научили нас тому, что у большинства людей нет ни критического мышления, ни ценности, ни последовательности. Они просто следуют течению посредственности и конформизма. Печальное, но необходимое осознание!» — возмутился пользователь с ником J’myremets Merci. «Зеленский хочет развязать Третью мировую войну. Вопрос в том, действительно ли мы этого хотим?» — вопросил другой пользователь. «Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue», — написал Grace. «Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?» — задался вопросом Bruno Cheyrou. Ранее французский политик Флориан Филиппо написал, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». Об этом заявил Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также говорил о том, что в 2023 году Украина ожидает от западных стран 17 млрд долларов на восстановление страны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Французских пользователей Twitter возмутило очередное требование президента Украины Владимира Зеленского поставить ему больше оружия. Свои комментарии они оставили под постом лидера движения «Патриоты» Флориана Филиппо, который сравнил Зеленского с мафиози, отметив, что тот попросил поставить на Украину «еще больше танков, ракет, оружия». «Я слышал, что [президент России Владимир] Путин тоже собирается послать ему ракеты», — пошутил француз Wiel Luc. «Эти последние 3 года научили нас тому, что у большинства людей нет ни критического мышления, ни ценности, ни последовательности. Они просто следуют течению посредственности и конформизма. Печальное, но необходимое осознание!» — возмутился пользователь с ником J’myremets Merci. «Зеленский хочет развязать Третью мировую войну. Вопрос в том, действительно ли мы этого хотим?» — вопросил другой пользователь. «Удивительно, Украина не состоит ни в НАТО, ни в ЕС, однако Зеленский умудряется раздавать им приказы с первой страницы журнала Vogue», — написал Grace. «Диктатор Зеленский просит, и мы подчиняемся. Что дальше? Истребители и человеческий контингент?» — задался вопросом Bruno Cheyrou. Ранее французский политик Флориан Филиппо написал, что просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». Об этом заявил Украинский премьер-министр Денис Шмыгаль также говорил о том, что в 2023 году Украина ожидает от западных стран 17 млрд долларов на восстановление страны.