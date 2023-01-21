Французский политик Филиппо назвал «позорным цирком» новую просьбу Зеленского

Просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо.
«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — написал Филиппо в соцсети Twitter.
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Просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо. «Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — написал Филиппо в соцсети Twitter. Ранее киевские власти обратились к Парижу с просьбой поставить танки. Президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить Украине новое оружие, в том числе боевые машины пехоты (БМП) и колесные танки AMX-10 RC. Французы осудили главу государства за такую помощь и обвинили Макрона во лжи.