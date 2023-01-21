21 января 2023

Французский политик Филиппо назвал «позорным цирком» новую просьбу Зеленского

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Зеленский потребовал от Франции скорейшей отправки танков Фото:
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Просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо.

«Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — написал Филиппо в соцсети Twitter.

Ранее киевские власти обратились к Парижу с просьбой поставить танки. Президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить Украине новое оружие, в том числе боевые машины пехоты (БМП) и колесные танки AMX-10 RC. Французы осудили главу государства за такую помощь и обвинили Макрона во лжи.

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Просьба президента Украины Владимира Зеленского быстрее отправить танки из Франции напоминает «позорный цирк». С таким заявлением выступил французский политик Флориан Филиппо. «Зеленский говорит Франции, что ему нужны танки Leclerc и добавляет: „нужно быстрее!“. Мы его приспешники? Он нам скоро свистеть начнет? Нужно прекратить этот позорный цирк!» — написал Филиппо в соцсети Twitter. Ранее киевские власти обратились к Парижу с просьбой поставить танки. Президент Франции Эммануэль Макрон решил отправить Украине новое оружие, в том числе боевые машины пехоты (БМП) и колесные танки AMX-10 RC. Французы осудили главу государства за такую помощь и обвинили Макрона во лжи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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