Курганцы просят облагородить детскую площадку, на которой ничего не строили 30 лет

Жильцы многоквартирных домов в Кургане хотят обустроить детскую площадку (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жильцы многоквартирных домов 48А и 50 по улице Криволапова в Кургане просят, чтобы на придомовой территории появилась благоустроенная зона отдыха для детей и их родителей. По словам зауральцев, территорию не облагораживали 30 лет.

«Места во дворе достаточно для хорошей детской площадки и зоны отдыха. Даже хватит на волейбольно-баскетбольную зону с твердым покрытием, сеткой и ограждением. Но пока это только мечты, а в реальности — территория на которой ничего не делали уже лет 30», — сообщение курганцев опубликовано на портале «Обратись».

Жильцы указанных домов подчеркивают, что на территории имеется старая «песочница с грибком-инвалидом», скрипучая железная качель и «уставшая лавочка». Для спорта — «два косых турника» и «бег по пересеченной местности». Мамам не хватает удобных лавочек. Курганцы отмечают, что в соседних дворах имеются игровые комплексы и зоны, но они закрыты для посторонних.

Корреспондент URA.RU направил запрос в управляющую компанию, отвечающую за домовладения и администрацию зауральской столицы с просьбой прокомментировать ситуацию и дать пояснения жильцам домов, что им делать в такой ситуации. На момент публикации материала ответ получен не был.

О том, что в федеральный застройщик построит в соседнем регионе дворы нового типа, URA.RU писало ранее. Сообщалось, что на территории появятся тематические арт-объекты. В архитектуре, навигации и элементах дизайна будет использован паттерн с традиционными северными узорами и орнаментами народов Севера и Сибири.